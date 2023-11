Will Ospreay y AEW: Una leyenda continúa

Criticaban algunos que de nuevo, AEW había hiperbolizado uno de sus anuncios al proclamar que la nueva contratación de la empresa era de categoría «blockbuster» por tratarse de Will Ospreay.

Y no sé si verdaderamente el actual Campeón de los Estados Unidos IWGP podrá elevar taquilla y ratings, pero cuanto menos, AEW se hace con los servicios del mejor luchador del mundo.

Una vez concluido Full Gear, Ospreay comentó así su conversión en «All Elite».

«Veo AEW y veo el talento aquí y veo todo lo que me hizo enamorarme de la lucha libre profesional. Seguí todo. Lo bueno, lo malo, seguí todo, y creo en este lugar. Hubo un discurso que Moxley hizo hace tiempo, ‘Es hora de ser una leyenda’. En ese momento, pensé, ‘Quiero esto. Quiero ir aquí’, y mientras esté aquí, voy a dar todo lo que tengo por este lugar. No solo por mí, porque quiero ver si soy tan bueno como creo, quiero devolver algo».

► Destinados a encontrarse

Y otros tantos fans y analistas estiman al valorar las citadas palabras de Ospreay que «The Assassin» yerra con su movimiento, pues dentro de AEW, creen, nunca logrará ser una leyenda.

Recordando la literatura de Jorge Luis Borges, Ospreay se encontraba en un jardín de senderos que se bifurcan, a un par de meses de concluir su contrato con NJPW. La mentalidad WWE-centrista hacía lógico el salto de Ospreay hacia esa llamada «gran liga», tras sobresalir en los extramuros del Imperio McMahon y adscribirse al cupo de grandes talentos pendientes de triunfar, según tal concepción, en el único escenario donde puedes pasar a la historia. Asimismo, Ospreay alimentó la posibilidad de su firma con WWE durante los últimos meses.

Pero analizando la idiosincrasia y la trayectoria de Ospreay, el verdadero paso lógico era AEW. No creo luzca casual que desde su implicación en All In London, cual adelanto de acontecimientos, el gladiador utilice esta imagen de perfil para sus redes sociales.

Poco a poco, AEW demuestra ser lugar donde escribir tu nombre con letras de oro en la memorabilia luchística. En parte dependerá de su durabilidad dentro de la industria, y parece asegurada mientras su producto mantenga la sobresaliente calidad que lo caracteriza.

MJF supone el epítome, algo que vemos cada semana. Bajo los focos de AEW se ha erigido el mayor rudo de los últimos años en la escena estadounidense «mainstream», y aunque su impacto sobre la taquilla y los ratings le haga quedar todavía muy por detrás de figuras del pasado, nadie duda que el «Better Than You» ya ha dejado su huella.

Podría exponer aquí el ejemplo también de «Hangman» Page (originalmente, AEW fue creada con el objetivo personalista de hacer del cowboy una figura), Darby Allin o Ricky Starks. Y espero que pronto pueda incluir un caso femenil.

La verdadera pregunta pasa por saber qué es una leyenda a ojos de quienes no ven más allá de WWE. Ospreay podría retirarse mañana y su nombre sería recordado por siempre. Con 30 años, ha dejado una cantidad de actuaciones entre las doce cuerdas como nadie antes en la historia. Amén de un 2023 que bajo esos parámetros supera las trayectorias completas de numerosos nombres situados en la categoría de leyendas.

Ospreay fundamenta tal legado en el factor «in-ring», manera de entender la lucha libre representativa de AEW. Ospreay seguro habrá tenido muy presente el devenir de su colega Ricochet en WWE como acicate a la hora de decantarse por una alternativa; decisión que casa con el espíritu fundacional de Impact Wrestling, promotora detonante de su amor por el pancracio y de alguna manera, predecesora de AEW tras WCW.

Ciertamente, WWE ofrece resquicios esperanzadores al observar el manejo de Gunther, y actualmente la importancia de los combates allí es mayor. Pero a fin de cuentas, y hasta que se evidencie lo contrario, la escena estelar es cosa del «sports entertainment». No hay nada malo en ello. Roman Reigns, como dijo Dave Meltzer, reúne los requisitos de un futuro «hall of famer». El problema es desdeñar cualquier otra manera de concebir la lucha libre.

► Unidad contra el Imperio

Y cuando hablo de otra manera, no me ciño a buenos combates. Ospreay rechaza cerrarse a la celosa exclusividad que simboliza igualmente WWE, cuya praxis, si bien consolida su marca, se antoja caduca, con una nueva ola de talentos que consideran la lucha libre un viaje enriquecedor de autodescubrimiento, donde las nuevas experiencias son tan valiosas como el dinero.

Durante las últimas semanas leo quejas sobre la poca enjundia del último combate que protagonizará Will Ospreay en Wrestle Kingdom (sobre todo por la inclusión de David Finlay) el próximo enero. Pero uno de los grandes pros de que Ospreay haya firmado con AEW es que seguramente haya futuras implicaciones suyas en posteriores entregas del magno evento nipón.

AEW y NJPW cabalgan juntas, y los Élite, a su vez, guardan buena relación con Impact Wrestling, conformando un triángulo muy atractivo para Ospreay. Mientras, sobra decir que el oriundo de Essex seguirá dejándose ver por su querida escena británica (Meltzer revela en el último Wrestling Observer Newsletter que Ospreay no tendrá necesidad de dejar Inglaterra, al igual que PAC).

Ante la pregunta planteada estos días, sí, AEW era la mejor opción posible para Ospreay, pues al tiempo que no le cierra ninguna puerta, le abre la de, por ejemplo, coronarse campeón mundial en All In London 2024. Y si dentro de tres o cuatro años, cuando concluya su contrato, busca definitivamente una aventura en WWE, todavía tendrá menos de 35 primaveras.