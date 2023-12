AEW All In 2024 ha vendido ya más de 30 mil boletos

Curiosa revelación la hecha por Tony Khan esta semana sobre AEW All In 2024. Según el mandamás de los Élite, que la disposición de localidades en esta próxima edición sea menor que la del primero se debe a Taylor Swift.

Aparentemente, AEW dejará intacto parte del escenario construido de cara a los conciertos que realizará Swift al amparo del Wembley Stadium el próximo mes de agosto, provocando que haya un espacio más reducido para el público. Así, de inicio, el «setup» de All In 2024 es de 44.452, aunque lógicamente, de aquí hasta el 25 de agosto, se espera la apertura de más asientos.

Porque apenas 24 horas después de arrancar la venta general de boletos, All In 2024 ha conseguido despachar 33.923. Enorme logro, considerando que All In 2023 despachó alrededor de 36 mil en su primera jornada de venta general. AEW, bromean algunos, debería fijar su sede en Londres.

AEW All In 2024 [FIRST COUNT]

Sun Aug 25 2024

Wembley Stadium, London



Available Tickets => 10,529

Current Setup => 44,452

Tickets Distributed => 33,923 pic.twitter.com/jjx9cfsKKo — WrestleTix (@WrestleTix) December 2, 2023

► Otro hito en la historia de AEW

Y todo, como dije, sin que AEW haya dado cuenta todavía del cartel del gran show, cuando en esta ocasión tendrá bastante importancia a la hora de un potencial «sold out».

Ayer recogimos que Tony Khan tendría ya bastante claro cuál séra el estelar del PPV, confesando también que quiere que Sting participe de alguna manera en la cita británica y que Bryan Danielson podría protagonizar allí su último combate como luchador a tiempo completo.

Mientras, Will Ospreay deja entrever una revancha con Kenny Omega, al tiempo que Rush busca enfrentarse a Adam Copeland. Por su parte, la incógnita sobre el futuro de MJF sigue ahí, aunque surgieran reportes que aseguraban su continuidad en AEW.