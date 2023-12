Tony Khan quiere a Sting en AEW All In 2024

Sting va a retirarse como luchador en AEW en Revolution 2024. Pero su carrera como All Elite no tendría por qué terminar ahí. Tony Khan lo quiere en All In. No como luchador sino como embajador. Así lo expone el presidente de la empresa en BBC West Midlands. Cabe mencionarse que mañana 1 de diciembre salen a la venta los boletos para el evento de Wembley del año que viene, cuya realización será el 25 de agosto.

► Sting en AEW All In 2024

«Creo que es increíblemente importante asegurarnos de que Sting tenga una despedida grandiosa. Él lo merece completamente. Es una leyenda en la lucha libre, con décadas de experiencia. Sting es querido, y estoy muy emocionado por la gira de despedida de Sting, que ya ha comenzado. Él la concluirá en Revolution. Por supuesto, Sting fue una parte crucial del evento original de AEW All In en el estadio de Wembley. Cuando Sting salió con Metallica, qué momento. ‘Seek and Destroy’ será algo que vivirá eternamente en la videoteca como un gran momento. Espero que Sting venga. Estará retirado en ese momento, pero espero que aún quiera ser un embajador porque, en muchos sentidos, es la mayor leyenda de AEW, y creo que es una de las mayores leyendas de la lucha libre».

«Estoy trabajando muy de cerca con él y supervisando lo que hacemos, pero también hablando con Sting porque quiero asegurarme de que sean personas con las que se sienta cómodo luchando y personas con las que quiera subir al ring, combates que le entusiasmen. Así es como lo hemos hecho todo este tiempo, y seguiremos haciéndolo porque la última carrera de Sting ha sido, creo, una de las grandes despedidas en la lucha libre hasta ahora. Estamos a más de dos años y medio en esa carrera de retiro, y en el tercer aniversario de la vuelta de Sting, celebraremos estos tres grandes años que ha tenido. Ha estado invicto en AEW, lo cual es bastante asombroso. Sting ha tenido alrededor de 20 combates en AEW, y tener ese récord, estar invicto, es bastante increíble. Si puede mantener ese récord hasta llegar a Revolution, realmente será algo ver si Sting puede terminar su carrera con esa racha invicta de tres años«.