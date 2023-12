La luchadora Shazza McKenzie era una gran fan de Total Divas y tiene una idea para formar un nuevo elenco de luchadoras para una renovación de reality show. Habla de todo ello en una reciente entrevista con nuestros compañeros de Fightful.

► Total Divas en la actualidad

«Gran fan. Increíble. Gran espectáculo, gran espectáculo. Fue fantástico. Creo que también hizo un trabajo fenomenal para la industria. Creo que mucha gente lo critica mucho porque dicen, ‘Oh, estas chicas lo vieron y pensaron que era todo brillo y glamour, y luego pensaron que podían entrar en el negocio y lo que sea, y luego no era brillo y glamour y se molestaron y se fueron’. Bueno, sí. Está bien. Pero algunas pensaron que era todo brillo y glamour, lo vieron, entraron en el negocio y ahora tenemos luchadoras realmente geniales que son increíbles y la están rompiendo por todas partes.»

«Creo que la gente siempre dice, ‘Oh, la revolución de las mujeres y la revolución de las mujeres es lo que creó este auge en la lucha libre y las Four Horsemen’. No, no, no. Fue Total Divas, chicos. Moriré en esta colina. Porque si Total Divas no hubiera sido mainstream y accesible para todas estas mujeres que nunca habrían sintonizado Monday Night Raw, no tendríamos a todas estas mujeres queriendo entrenar y ser luchadoras y ahora tenemos esta evolución y revolución de las mujeres. Tenemos a todas estas luchadoras femeninas. Cuando comencé hace 15 años, había una fracción de la cantidad de mujeres. Me estoy extendiendo demasiado.»

«Vale. En primer lugar, creo que deberíamos tener a Trish allí, porque creo que la G.O.A.T. debe estar allí. Creo que Nattie. Puede quedarse, porque siempre fue… Con ella y los gatos, TJ. Siempre fue dinero. Ella es la estrella. Es el pequeño séquito que la acompaña en el viaje. Bueno, ¿puedo estar en ello? ¿Puedo estar en una historia con Nattie donde luego la abofeteo porque me llama prostituta? Puedo hacerlo. Si necesitas que actúe como una prostituta, puedo hacerlo. Estoy dentro. ¿Las mujeres de los 90 en ECW? Podría hacer esa mi*rda. Quiero decir, no podía, pero quería hacer esa mierda. Es muy impresionante lo que hicieron. Lo que esas chicas hicieron con muy poca ropa. Asombroso.»

«Pero estoy divagando. Nyla estará en nuestro Total Women’s Wrestling. Absolutamente. Sería muy entretenido. Es tan divertida. La Nyla de Twitter es la verdadera Nyla. Nyla está siempre activa. Siempre. Increíble. La amo. Dios, ¿a quién más podríamos tener? ¿Sabes qué?

«Me gustaría agregar a Billie Starkz allí. Porque creo que una pequeña recién cumplidos 18 años. Tiene mucho que aprender, pero también sabe quién es. Es una de las jóvenes de 18 años más fuertes y seguras de sí misma que he conocido. Definitivamente es mucho más fuerte y segura de sí misma de lo que yo era a los 18. Luego…

«¿Cuántas tenemos? ¿Cuatro? Así que necesitamos una más. Bien, vamos a poner a Summer Rae allí porque es impresionante y no se me ocurre nada más que Summer Rae porque es tan impresionante, y Nyla porque es impresionante. Tenemos a Summer Rae porque es impresionante en ese programa. Pero dame 24 horas para pensar en esta lista y tendríamos… Increíble. Pero mi cerebro? Me han tirado sobre él muchas veces. Ahora solo puede pensar en lo que está frente a mí.»