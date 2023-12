¿Jon Moxley planea tomarse un descanso de AEW?

Jon Moxley podría tomarse unas más que bien merecidas vacaciones para descansar, sanar las heridas, pasar más tiempo con su familia… Sin embargo, no solo es que no tenga previsto cuando podría hacerlo sino que ni siquiera sabe qué haría durante las mismas. Lo explica en ComicBook.

► Jon Moxley no descansa

«Ni siquiera creo que me fuera a ir a algún lugar. No sé, tal vez en algún momento [me tomaré un descanso]. Supongo que siento que siempre hay algo que hacer. Oh, necesitamos un evento principal. Oh, tenemos este Continental Classic. Siempre hay algo a la vuelta de la esquina».

Mox hits the cutter, but his injured knee prevents him from capitalizing on it!#AEWContinentalClassic: GOLD LEAGUE Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@TheLethalJay | @JonMoxley pic.twitter.com/nI75XWdRvF — All Elite Wrestling (@AEW) November 30, 2023

Y además en estos momentos MOX está participando en el AEW Continental Classic, luchando semana tras semana –anoche en Dynamite venció a Jay Lethal después de hacerlo en el episodio anterior con Mark Briscoe– hasta la final, si es que llega, en Worlds End. Cabe mencionarse que la entrevista fue poco antes de que el torneo diera comienzo.

«Estamos solo a unos días de comenzar. Todavía no ha formado una identidad. Creo que será una de esas cosas en las que todos los talentos involucrados y las historias humanas que se desarrollan a lo largo de esto, y la emoción de los combates y demás. Creo que eso simplemente tendrá que tomar vida propia. En este momento, solo hemos creado este monstruo, esta bestia, y lo hemos liberado. Estamos esperando a ver qué hace.

«Si iba a ser bueno y si iba a convertirse en algo en lo que quisieras participar en el futuro y fuera el evento principal y algo que los luchadores quisieran hacer en el futuro, teníamos que hacerlo bien. Mi único trabajo es realmente luchar al máximo. Eso es bastante fácil. Puedo manejar eso. Eso es prácticamente el trabajo de todos. Creo que la lucha directa y cara a cara, uno contra uno, con un resultado claro es algo que siempre debemos hacer. Creo que eso es algo en lo que fuimos fundados».