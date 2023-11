AEW Continental Classic: Jon Moxley derrotó a Mark Briscoe

Jon Moxley y Mark Briscoe se enfrentaron en una de las primeras luchas del Continental Classic, donde ambos luchadores que conocen el estilo violento no dejaron nada a la suerte.

Sin embargo, ambos luchadores tienen estilos diferentes y buscan sacar provecho de ello para diezmar a su rival e intentar llevarse el combate.

Mox buscaba atacar con golpes fuertes, mientras que Briscoe intentaba utilizar movimientos más rápidos y ágiles. Los ataques de Moxley resultaron bastante contundentes, llegando al punto de hacer sangrar a su rival.

Mark Briscoe is taking the fight to Jon Moxley! #AEWContinentalClassic : GOLD LEAGUE

Mark reaccionó y trató de derrotarlo con poderosos ataques, pero no le resultó sencillo repeler al miembro de BCC, quien comenzó a atacar los brazos de su rival y luego le conectó un DDT, aunque Mark respondió con un par de patadas.

El ex campeón de parejas de ROH intentó de todas las formas posibles acabar con su rival, pero no lo tuvo nada fácil, ya que el gladiador extremo respondía cada vez que podía. A pesar de que Mark recibió golpes y castigos, tampoco se rindió.

Finalmente, Moxley atrapó a Mark con un Death Rider después de haber resistido dos intentos anteriores, asegurándose así la victoria y sumando sus primeros puntos.

Moxley wins against Mark Briscoe.

That was some really good badass wrestling right there! 👏👏👏#AEWDynamite pic.twitter.com/qC6OXl9Sp6

— ✨𝐖𝐡𝐨𝐥𝐞𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐦✨ (@TheKamDreesen) November 23, 2023