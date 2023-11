Ric Flair en AEW: «WWE no están enojados, pero…»

«Está bien. No trabajo para ellos. Siempre estaré agradecido por la relación a lo largo de los años, pero cuando trabajas con ellos, estás prácticamente atado a cualquier cosa, y tienen un contrato realmente estricto (…)». El mes pasado, Ric Flair resumía así cómo es su relación actual con WWE. Aquí entra un informe posterior acerca de que no quisieron su bebida energética: «(…) Por cortesía, lo consultamos con la WWE, y tienen tantas cosas en marcha, no es culpa de nadie. Con la fusión y tantos proyectos en curso, dejaron pasar la oportunidad. No fue una falta de respeto hacia nosotros (…)».

► Ric Flair en AEW y WWE

Bien, ahora, ante la situación actual, con respecto a la decisión del Nature Boy, ¿están enojados en la que durante tanto tiempo fuera su casa luchística? De ello habla el dos veces miembro del Salón de la Fama en Club Shay Shay. Él no cree que esa sea la palabra que describe el sentimiento sino más bien decepción.

«Creo que algunas personas están molestas conmigo ahora que fui a trabajar a AEW. No sé por qué. Si estás reconociendo, y crees que he contribuido al negocio, y sé que lo he hecho porque lo escucho todos los días, pensarías que me dejarían hacer lo que quiera hacer.

«Siempre y cuando no les afecte. No voy a salir en la televisión y decir ‘AEW es mejor’, no estoy haciendo algo estúpido. Solo estoy trabajando. Eso es todo lo que sé hacer. Están molestos. No molestos, pero hicieron algo… Te lo diré fuera de cámara.»

«¿Conoces el viejo dicho, ‘quieres escuchar que a alguien le va bien, pero no demasiado bien’? ¿Tiene sentido?».