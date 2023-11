«Me alegra por Ric. La lucha profesional es la vida de Ric Flair. Ric Flair dejó atrás a Richard Fleir hace mucho tiempo, y me alegra por Ric porque ama la industria, le encanta estar cerca de ella. Es bueno para Ric, realmente bueno para él. […]». Esto comentaba no hace mucho Eric Bischoff sobre la unión de Ric Flair a AEW alegrándose porque The Nature Boy vuelva a hacer lo que ama, apuntando también que no sabe si será también un éxito para AEW.

► Ric Flair recupera la alegría en AEW

Pero continuemos con el amor de Ric Flair por la lucha libre profesional, industria a la que ha dedicado toda su vida, toda su salud, por la que ha quitado tiempo a su familia… No se puede decir que no lo haya dado todo. Y actualmente como All Elite ha recuperado la alegría de pasar tiempo con sus compañeros, como le dice a Rich Eisen. También señala que va a estar pendiente de qué tan buenas calificaciones hacen sus apariciones.

Sin ir más lejos, estuvo el sábado en Full Gear, no solo detrás de escena sino que participó en la acción, golpeando a Christian Cage, aunque también recibiendo golpes y un low blow del Campeón TNT.

«He vuelto a encontrarloaaquí. El día que entré aquí, es la camaradería. Simplemente me encanta estar con los chicos. Es casi como una enfermedad para mí. Me gusta estar con los chicos y me gusta salir frente a una audiencia en vivo. Estoy de vuelta en el mismo negocio donde solo quieres saber la clasificación. Quieres saber qué hizo tu cuarto de hora. Estamos de vuelta en la carrera. Así que a las cinco en punto, ya sabes, cualquier día que esté en el aire, al día siguiente, como he estado haciendo toda mi vida, a las cinco en punto, estoy buscando la clasificación y ‘¿qué hizo mi cuarto de hora?’ Es competencia.»