AEW Continental Classic: Jay White con trampa derrotó a Rush

Comenzó el Continental Classic de AEW, donde se coronará un campeón, pero además se vivirá un intenso torneo, don luchadores que dejarán todo sobre el ring.

Es así que en uno de los primeros combates de este certamen, Rush enfrentó a Jay White, en un duelo donde ambos sacaron a relucir sus armas y ataques fuertes, los cuales les caracterizan a ambos.

Jay White learning how Ungovernable Rush can be#AEWDynamite pic.twitter.com/gKatM9Zy1y

— AEW on TV (@AEWonTV) November 23, 2023