Quien haya desconectado de la actualidad luchística en los últimos dos meses le volará la cabeza ver cómo el otrora Edge está ahora en AEW y CM Punk forma parte otra vez de WWE. Y cabe decir que la llegada del primero a la casa Élite abre un mayor abanico de potenciales grandes combates.

Christian Cage aparece en el horizonte cercano de Adam Copeland, pero «The Rated-R Superstar» ya mira hacia All In 2024, con un tuit donde promociona la preventa del PPV, que ha arrancado hoy.

My first #AEWAllIn is next year. My first time performing in Wembley Stadium. Maybe a first time ever match? Moxley? Omega? Ospreay? Malakai? Miro? Swerve? MJF? Hobbs? The possibilities man.

It’s #AEWAllIn London on sale week. If you preregistered or are an AEW VIP check your… pic.twitter.com/oNZLYPo0jD — Adam Copeland (@RatedRCope) November 27, 2023

«Mi primer All In es el próximo año. Mi primera vez actuando en el Wembley Stadium. ¿Tal vez un combate que nunca haya tenido antes? ¿Moxley? ¿Omega? ¿Ospreay? ¿Malakai? ¿Miro? ¿Swerve? ¿MJF? ¿Hobbs? La de posibilidades que hay, tío […]»

► Rush levanta la mano

Y entre las respuestas a la publicación de Copeland, destaca la que hace Rush.

My first #AEWAllIn is next year.

My first time performing in Wembley Stadium too



I WANT RUSH VS (EDGE ) @RatedRCope 🔥🩸#AEWAllIn London on sale week!

If you pre-registered or are an @aew VIP check your Email For A Unique code to Buy Tix NOW Before Everyone Else!#LFI https://t.co/SPRR9kFvZ6 pic.twitter.com/JwQn2lraLH — RUSH OFICIAL (@rushtoroblanco) November 27, 2023

Mi primer All In es el próximo año. También mi primera vez actuando en el Wembley Stadium. QUIERO RUSH VS (EDGE) […]

Rush no podrá vérselas con Edge, deberá conformarse con Adam Copeland. En cualquier caso, si consideramos su posición actual, el mexicano tiene difícil conseguir un hueco tan importante dentro del cartel de All In 2024. Y todo, dando por hecho que vaya a luchar allí, algo que igualmente está por ver.

De momento, aunque en la imagen promocional del show aparezcan muchas caras, la única confirmada oficialmente es la de Will Ospreay, según «The Assassin» reveló durante Full Gear.