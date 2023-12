AEW DYNAMITE 29 DE NOVIEMBRE 2023 .— En la segunda semana del torneo Continental Classic veremos tres duelos más de la Liga Dorada. En uno de ellos se enfrentarán dos brutales luchadores: Mark Briscoe y el mexicano Rush. Ambos perdieron en sus anteriores combates, así que seguramente se destrozarán en busca de sus primeros puntos para poder avanzar en la tabla. ¿Podrá el Toro Blanco superar al experimentado maestro del Redneck Kung Fu? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Target Center, en Minneapolis, Minnesota.

Otro interesante duelo será entre dos de los favoritos: Jay White y Swerve Strickland. Ambos obtuvieron tres puntos la semana pasada: White venciendo a Rush; Strickland venciendo a Jay Lethal.

Por su parte, Jon Moxley, quien logró tres puntos al vencer a Mark Briscoe, buscará ponerse a la cabeza en la Liga Dorada al enfrentar a Jay Lethal.

► Tony Schiavone anunció que Revolution 2023 será en el Greensboro Coliseum, de Greensboro, North Carolina, donde Sting y Ric Flair tuvieron su legendaria lucha por el título en 1987, la cual duró 45 minutos y fue emitida en TV sin comerciales.

Rush ha llegado muy crecido a este torneo, pues sabe que puede significar su consagración en AEW. En esta su segunda lucha tuvo que enfrentar a un luchador que puede ser igual de violento que él: Mark Briscoe, y la filosofía del encuentro fue 'me pegas, te pago más fuerte'. Los machetazos resonaban en toda la arena, y ninguno de los dos se contuvo cada vez que se arrojaban por los aires con el objetivo de causar daño... El médico se acercó para revisar a Rush, pero Briscoe prácticamente bailó sobre el mexicano... Lariat de Rush; no pudo completar el segundo porque fue recibido por el codo de Briscoe en el rostro... Rush aplicó una estaca a las piernas... Exploder de Briscoe... Belly-to-Belly Suplex de Rush... Una embestida del toro blanco fue frenada con Spear... Rompecuellos de Briscoe para dos segundos... Enziugiri en reversa de Briscoe... Intercambio de machetazos en la ceja, desde donde Rush envió a Rush al piso con un súplex... Rush no pudo completar superplex. Codazo desde las cuerdas de Briscoe... Rush pudo aplicar otro súplex, ahora hacia la esquina, y luego procedió a rematar a Briscoe.

► Con un bastón, MJF apareció para hablar de su próxima lucha con Samoa Joe, a quien, a pesar de todo, dijo respetar debido a que cree en las letras AEW.

► Samoa Joe, dijo, ha roto todos los moldes, pues incluso obtuvo títulos en WWE (gran abucheo) a pesar de no tener el físico que allá adoran.

► Mencionó a quienes ha vencido: Cody Rhodes, Kenny Omega, Bryan Danielson, CM Punk (gran abucheo), pero que Samoa Joe es especial.

► Sin embargo, dice que Joe tendrá que matarlo en Worlds End para vencerlo.

► Las luces se apagaron y aparecieron los esbirros de The Devil. MJF fue salvado por Samoa Joe.

► Por medio de un mensaje en la pantalla, The Devil le pidió a MJF y a Joe una lucha de parejas para la próxima semana. MJF aceptó.

AR Fox atacó a Wardlow con vuelos suicidas desde antes de que empezara la lucha, así que el grandulón no se fue limpio. Wardlow metió al ring a Fox con un súplex y luego se dedicó a machacarlo. Fox aprovechó equivocaciones de Wardlow y lo derribó para luego conectarle plancha de 450 grados para un segundo... Wardlow le aplicó dos powerbombs a Fox, luego se le arrojó con Swanton Bomb y lo remató con Last Ride. El réferi dijo basta.

► Mariah May, que fue entrevistada por RJ City, entró a la oficina de Tony Khan.

