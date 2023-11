El evento luchístico más importante de los últimos años, AEW All In, tendrá secuela. Confirmado por Tony Khan aquel señalado 27 de agosto, la casa Élite volverá a tomar el Wembley Stadium, esta vez el próximo 25 de agosto, para aprovechar la rentabilidad del mercado británico y quién sabe, batir su propio récord de asistencia.

Ayer, durante AEW Dynamite, Khan, junto a Nigel McGuinness, hizo anuncio sobre All In, informando de una preventa de boletos como aperitivo a la venta general, que se iniciará el 1 de diciembre.

Y así, a nueve meses vista, ya conocemos la primera imagen promocional de AEW All In 2024. Donde, podrán comprobarlo, se echa en falta la presencia de MJF.

Following the massive success of #AEWAllIn London, AEW returns to @wembleystadium on Sunday, August 25!



Tickets will go on sale Friday, Dec. 1 at 9am BST



Pre-register now for early access to purchase tickets at https://t.co/cnLl9FCTj2 pic.twitter.com/WnfKZGHTi2