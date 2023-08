En 2024, MJF no mirará ofertas menores a 7 cifras

«Voy a esperar hasta el 1 de enero de 2024, porque soy un hombre de negocios inteligente. Y me veo ganando ese título mundial de AEW, y qué ¿qué pasa si mi contrato aumenta y tengo ese campeonato? Si soy Tony Khan, probablemente tendré que pagarle mucho dinero a este tipo. Me preocupa dónde está el dinero. Iré a una nueva empresa con un nuevo fundador del que nadie haya oído hablar si están dispuestos a pagarme la mayor cantidad de dinero. […] Estamos en territorio de siete cifras. […]». Así hablaba MJF en 2022.

► La guerra de ofertas de MJF

En 2024 terminará el contrato del Campeón Mundial AEW y todo el mundo está esperando desde hace años qué decisión tomará entonces. ¿Se quedará en la compañía All Elite? ¿Acabará en WWE? ¿O en otro sitio? No lo sabremos hasta entonces. Pero el Better Than You continúa generando expectativa hablando sobre ello. Hablando en un reciente episodio de Hot Ones: Truth Or Dab, el joven luchador apuntaba una vez más que lo que más le importa es el apartado montenario y que no aceptará menos del millón.

«El 1 de enero de 2024«, respondió MJF cuando se le preguntó cuándo vence su contrato actual con AEW. «Más les vale que traigan el maldito camión blindado de dinero, ¿vale? En realidad, sé que se va a ofrecer mucho dinero de ambos lados. No aceptaré nada por debajo de siete cifras, ni siquiera consideraré un contrato que sea por menos de siete cifras«.

MJF va a exponer el título máximo en All In 2023, donde también luchará por el Campeonato Mundial de Parejas ROH. ¿Saldrá del evento pay-per-view como está, con dos títulos, sin ninguno? No es un tema menor, pues solo quedan unos meses para el fin de su contrato y que sea monarca o no será fundamental.