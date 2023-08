MJF estrenará en octubre una película de animación

Siguiendo su deseo de adentrarse en la industria del cine, MJF pondrá voz a una película animada que se estrenará el 17 de octubre. Un poco como Samoa Joe hace en el videojuego Suicide Squad: Kill The Justice League. El Campeón Mundial AEW presentará Justice League x RWBY: Super Heroes & Huntsmen, Part Two, que no se lanzará en salas sino en formato doméstico. A continuación, todos los detalles gracias al comunicado de prensa que nos facilitan nuestros compañeros de Fightful.

► La película animada de MJF

«JUSTICE LEAGUE x RWBY: SUPER HEROES & HUNTSMEN, PART TWO

«SÉ TESTIGO DE LA MONUMENTAL CONCLUSIÓN DEL ÉPICO ENCUENTRO ENTRE LOS PERSONAJES DE DC Y ROOSTER TEETH DISPONIBLE PARA COMPRA DIGITAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2023

Y EN 4K ULTRA HD Y BLU-RAY EL 31 DE OCTUBRE DE 2023.

«La Liga de la Justicia y el Equipo RWBY se embarcan en su aventura más grande hasta ahora en Justice League x RWBY: Super Heroes & Huntsmen, Part Two, disponible para compra digital el 17 de octubre de 2023 y en 4K Ultra HD y Blu-ray el 31 de octubre de 2023.

«Siguiendo los eventos de Justice League x RWBY: Super Heroes & Huntsmen, Part One, esta nueva película animada de Rooster Teeth Animation, DC y Warner Bros. Animation, verá a la Liga de la Justicia y el Equipo RWBY unirse nuevamente en un entorno completamente nuevo para enfrentar a Grimm, quien ha llegado a la Tierra con poderes aún más formidables.

«Uniéndose al elenco de voces en esta segunda entrega se encuentran Jamie Chung (Big Hero 6, Batman: Soul of the Dragon) como Black Canary, David Dastmalchian (Dune, The Suicide Squad, Ant-Man) como The Flash, Laura Bailey (The Legend of Vox Machina, Naruto: Shippûden) como Wonder Woman, Troy Baker (The Last of Us, BioShock Infinite) como Batman y Travis Willingham (Critical Role, Sofia The First) como Superman. Regresando de la Parte Uno están Ozioma Akagha (Teen Titans Go!) como Vixen, Jeannie Tirado (Soul, Saints Row) como Green Lantern y Tru Valentino (The Rookie, The Cuphead Show!) como Cyborg, junto con los personajes principales de RWBY Lindsay Jones ​​(Camp Camp) como Ruby, Kara Eberle ​(​​RWBY: Ice Queendom​​)​ como Weiss, Arryn Zech ​(The Detective is Already Dead) como Blake, y Barbara Dunkelman (Blood Fest) como Yang.​​ La película cuenta también con las voces de Maxwell Friedman (AEW Dynamite, The Iron Claw), Christopher Sabat (Dragon Ball Z) y J. Michael Tatum (My Hero Academy).

«La película fue co-dirigida por Yssa Badiola (Camp Camp) y Dustin Matthews (franquicia RWBY) a partir de un guión escrito por Meghan Fitzmartin (Sobrenatural, Justice Society: World War II). Los productores son Kimberly S. Moreau (Legión de Superhéroes), Ethan Spaulding (Mortal Kombat Legends: La Venganza de Scorpion) y Jim Krieg (Batman: Gotham a Gaslight), con Laura Yates (Boyhood, RWBY, Red vs. Blue) como productora supervisora; y Sam Register y Michael Uslan como productores ejecutivos.

«Justice League x RWBY: Super Heroes & Huntsmen, Part Two estará disponible para compra digital el 17 de octubre a través de Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, Vudu y otros servicios. Los discos 4K Ultra HD y Blu-ray estarán disponibles para compra en línea y en tiendas principales a partir del 31 de octubre.

«SINOPSIS: Tras escapar con éxito de una trampa digital mortal, los miembros de la Liga de la Justicia emergen en su propio mundo para descubrir que Grimm, criaturas voraces de Remnant, ¡han invadido la Tierra! Para derrotar a estas bestias, deberán contar con la ayuda de sus nuevos aliados, ¡el Equipo RWBY!».