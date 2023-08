¿Qué sabíamos hasta ahora del SmackDown de mañana? Primero, que Rey Mysterio enfrentará a Grayson Waller en un mano a mano no titular; The Great Mask of All Time es el actual Campeón de Estados Unidos. Segundo, que Jimmy Uso estará presente, y sin duda lo que tiene que decir tendrá repercusiones en el futuro de The Bloodline. Ahora contamos con una nueva lucha anunciada oficialmente. WWE confirma que IYO SKY expondrá el Campeonato Femenil WWE ante Zelina Vega.

► IYO SKY vs. Zelina Vega

«A medida que SKY sigue enfrentándose a figuras como Charlotte Flair, Bianca Belair y Asuka, la competencia por el Campeonato Femenino de la WWE ha aumentado con la noticia de que la campeona de altos vuelos se prepara para defender su título contra Zelina Vega de The LWO.

«Después del triunfo de Rey Mysterio en el Campeonato de los Estados Unidos, ¿podrá Vega inspirarse en el Luchador Legendario y llevar el Campeonato Femenino de la WWE a la respetada facción latina?

«No te pierdas toda la acción de SmackDown este viernes a las 8/7 C en SmackDown».

Es interesante apuntar que esta será la primera defensa del título de The Genius of the Sky después de ganarlo en SummerSlam cobrando el maletín de Money in the Bank. Es de suponer, por la cercanía del Premium Live Event, que la siguiente será en Payback. Pero veremos qué sucede mañana por la noche. ¿Y si La Muñeca se lleva la victoria? Recordemos que la última vez que tuvo una oportunidad por un título fue en Backlash, cuando cayó ante Rhea Ripley.

Cabe mencionarse también que IYO SKY, como Bayley, no está rivalizando realmente con Zelina Vega sino con Bianca Belair, Charlotte Flair y Asuka, así que veremos si alguna de ellas, o todas, intervienen en este próximo combate y quién es la contendiente el 2 de septiembre.