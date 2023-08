Becky Lynch: «Trish Stratus no quiere ser olvidada»

Trish Stratus es una de las luchadoras más grandes de la historia de WWE y continúa fortaleciendo su legado; sin ir más lejos, luchará contra Becky Lynch en un combate Steel Cage en Payback. Sin embargo, The Man cree que The Quintessential Diva no quiere caer en el olvido.

► Becky Lynch habla de Trish Stratus

«Creo que es simplemente una inseguridad. En el caso de Trish Stratus, tiene mucho miedo de que el tiempo la esté dejando atrás. Si observamos la industria y la división de mujeres, vemos cómo todas están progresando, mejorando y puliendo su juego. Ella se ha quedado en la historia. WWE ha dicho durante años, durante décadas, que Trish Stratus es la mejor luchadora que hemos tenido. Ahora, obviamente, eso no es cierto. Tenemos a personas como Becky Lynch, y podría quedarme ahí, pero también hay otras personas que pueden competir por ese título. Creo que ese es su mayor problema, no quiere ser olvidada por la historia y no quiere quedarse atrás».

«Creo que cuando se vio a sí misma como la número uno y me vio a mí como la número tres, supo que era una impostora. Creo que hay un síndrome de impostor ahí. Sabía que no merecía ser la número uno. Conozco las dificultades que las mujeres han tenido que superar, especialmente en esa época. Pero eso no significa que haya sido un camino fácil para nosotras. Pero seguimos luchando. El hecho es que seguimos mejorando más y más. No quiero convertir esto en una competencia sobre quién ha tenido un tiempo más difícil. Pero la realidad es que yo he estado en esta industria durante más tiempo del que ella nunca estuvo. He logrado más que ella, y seguiré en esta industria tanto como pueda porque amo esto. Ella obtuvo lo que pudo de esta industria y luego se fue. Simplemente se fue. Yo no he hecho eso. He llegado a la cima de la montaña. No se puede llegar más alto de lo que yo he llegado. Pero sigo aquí porque amo esto. Está en mi sangre. El Universo WWE, la gente, los fanáticos, lo amo todo. Quiero que siga mejorando y quiero estar aquí para ver cómo puedo ayudar a la próxima generación. Cómo pueden superarme y mejorar constantemente. Eso es lo que quiero hacer. Ella estuvo aquí un momento y luego se fue. Dijo: ‘Ok, ahora me llamarán la mejor, y después me iré'».