MJF vuelve a hablar de la guerra de ofertas de 2024

MJF dice que luchar con Kenny Omega le está haciendo cambiar de opinión sobre la guerra de ofertas de 2024, haciendo referencia tanto a que su contrato con AEW termina el año que viene y todas las empresas, empezando con WWE, van a querer ficharlo, como a su reciente victoria sobre The Cleaner para retener el Campeonato Mundial en Collision.

► La guerra de ofertas

«Estoy luchando mucho más de lo que pensé que haría. Permíteme decirte algo. Esta mi*rda es agotadora. Quiero contar una historia muy rápida y se trata del hombre al otro lado del ring. Para mí, tenía 19 años cuando fui a una promoción independiente de lucha libre. Fue literalmente la primera promoción de lucha libre a la que fui fuera de mi escuela de entrenamiento, Create-A-Pro Wrestling Academy. Se llamaba Five Borough Wrestling. Tuve una lucha en la apertura en un show y los tipos a los que aspiraba a igualar en este deporte eran tipos como Bryan Danielson, tipos como Samoa Joe, que es un poco cabr*n, y sobre todo tipos como Kenny Omega«.

«Esa noche no tenías ninguna razón para detenerte y ver mi lucha. Yo era un mocoso, pero viste mi lucha. Me sacaste a un lado y me dejaste preguntarte esa noche, y es posible que no lo recuerdes, pero yo sí lo hago. Sin Kenny Omega, sin The Bucks, sin Cody Rhodes y sin Tony Khan, que puede ser un p*to aficionado, pero es un visionario, All Elite Wrestling no existiría. Por lo tanto, tu Campeón del Mundo, Maxwell Jacob Friedman, no existiría ahora. Seré sincero. Todavía no sé lo que voy a hacer para la guerra de ofertas de 2024, pero lo que sí sé es que cuando tenga la oportunidad de luchar contra ‘The Best Bout Machine’ Kenny Omega, tiende a influir un poco en mis opiniones. Así que ahora voy a dejar que Kenny Omega haga lo que mejor sabe hacer: decir adiós de la única manera que sabe».

El Campeón Mundial AEW también manda un mensaje a Jay White, quien tiene el cinturón desde que se lo robó, de cara a su lucha titular en Full Gear:

«La mejor lucha de cadena de perro.

«La mejor lucha de Iron Man.

«La mejor lucha de 4 esquinas.

«La mejor lucha de Collision.

«El evento principal más grande de todos los tiempos.

«Solo estoy empezando a calentarme.

«¡El viaje hacia los 365 días como campeón comienza AHORA!

«Es hora de recuperar mi cinturón de ese pervertido con navaja y su pandilla de ****.»

The greatest dog collar match. The greatest iron man match. The greatest 4 way match. The greatest Collision match. The biggest main event of all time. I’m just getting warmed up. The journey to 365 days as champion starts NOW! Time to gelt my belt back from that… pic.twitter.com/iaZBPJUH8T — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) October 29, 2023