Vince McMahon: «Soy mejor negociando que Dana White»

«Mi historia con Vince no es buena. Él intentó fastidiarme muchas veces sin ninguna razón, excepto para fastidiarme. Pero eso es cosa del pasado. Ahora que Vince y yo somos aliados, nadie ha sido un mejor socio que Vince. Desde el primer día del trato, es como si estuviera tratando con otra persona. […] Probablemente hemos hablado por teléfono unas 20 veces desde el trato. Todas son conversaciones que añaden valor, con Vince trabajando y elevando el nivel para ambas empresas». Así hablaba recientemente Dana White de Vince McMahon.

Ahora es el exdueño de WWE quien habla sobre el presidente de UFC durante una reciente entrevista en Arabia Saudí que comparte con The Undertaker; ambos estaban en el país para ver el combate de boxeo de ayer de Tyson Fury con Francis Ngannou. McMahon asegura que es un mejor hombre de negocios que White, y El Enterrador está de acuerdo.

Vince: «¿Fastidiarlo?»

Reportero: «Dijo que solías ‘fastidiarlo’.»

Vince: «Por favor, no hago negocios de esa manera. No fastidio a nadie a menos que se interpongan en el camino. Dana y yo nos llevamos muy, muy bien. Es realmente un buen tipo.»

Reportero: «¿Fue solo el caso de dos machos alfa en el mismo lugar que tienen que intentar sacarse mutuamente y finalmente se dan cuenta de que pueden coincidir y hacerlo aún más grande?»

Vince: «Somos buenos socios y buenos hombres de negocios. Si eres un buen hombre de negocios, te llevas bien.»

Reportero: «¿Es cierto que lo ubicaste en los asientos baratos en WrestleMania?»

Vince: «[risas] No, no, para nada».

Reportero: «¿Cuáles son tus pensamientos sobre la dinámica entre Vince y Dana trabajando juntos?»

The Undertaker: «Creo que es hilarante. Son tan similares, los dos. Con todo respeto.»

Vince: «Es un tipo duro.»

The Undertaker: «Son muy parecidos. Dicen lo que piensan. Ambos son realmente buenos hombres de negocios y definitivamente quieren lo mejor para cada una de sus marcas.»

Vince: «Soy un mejor hombre de negocios.»

The Undertaker: «Sin duda. De lejos.»

Vince McMahon discusses his relationship with UFC CEO Dana White, which The Undertaker finds "hilarious."#FuryNgannou | 🎥 @MikeBohn pic.twitter.com/zgqqhKKEKr

— MMA Junkie (@MMAJunkie) October 28, 2023