Cuando días atrás, luego de los acontecimientos del más reciente episodio de AEW Dynamite, dimos cuenta del cartel de Full Gear 2023, seguro que a muchos lectores les extrañaría la forma de una nueva defensa de MJF del Campeonato Mundial de Parejas ROH.

Porque según el anuncio hecho por AEW, entendimos que MJF, sin Adam Cole disponible a causa de una lesión, volvería a luchar en solitario, esta vez ante The Gunns, recordando cómo puso sobre la mesa dicho cetro contra The Righteous en WrestleDream.

Pero hoy, AEW sugiere que MJF se agenciará un socio para este reto del próximo mes. Aunque evita desvelar su identidad. Una sugerencia aún más evidente al comprobar el tuit original, borrado poco después de su publicación, donde AEW daba por hecho que MJF no estará solo en su combate.

#ROH World Tag Team Title Match#AEWFullGear Zero Hour

Saturday, Nov 18@thekiaforum | LA#TheGunns @theaustingunn & @coltengunn will challenge #AEW World & #ROH World Tag Team Champion @The_MJF for the Tag Titles.

Can MJF find a partner by Full Gear?

🎟 https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/PNeZOGGcUc

— All Elite Wrestling (@AEW) October 30, 2023