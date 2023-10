Luce interesante el inicio del 2024 en AEW, con el retiro de Sting y el final de los contratos de varios talentos; sobresaliendo entre ellos el nombre de MJF. Dos asuntos que tendrán representación en el cartel de Full Gear, como evidenciaron las más recientes confirmaciones para el PPV, durante Dynamite.

Ric Flair fue el regalo para Sting de parte de Tony Khan, al desvelarse que «The Nature Boy» estará acompañando a «The Icon» en su último combate (aún sin forma concretada). Sin embargo, Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne arruinaron el emotivo momento. «Captain Charisma» dijo querer retirar a Sting en Full Gear, y lo retó a un choque de tercias, que los técnicos aceptaron. Eso sí, ya que Flair no saldrá de su propio retiro, Sting y Darby Allin buscarán un socio de armas.

Mientras, la «eterna» Toni Storm verá recompensado su «momentum» con una lucha titular ante Hikaru Shida. Cual Norma Desmond, Storm apareció en la rampa de entrada luego de que Shida retuviera el Campeonato Mundial Femenil AEW frente a Ruby Soho, anunciándose entonces el duelo. Tercero de la particular rivalidad sostenida por estas gladiadoras.

Y otro encuentro titular será el que mida a MJF con The Gunns, cuando los hijos de Billy Gunn intenten conquistar el Campeonato Mundial de Parejas ROH portado por un Friedman en solitario desde la lesión de Adam Cole.

Decir que tal vez ni Shida ni MJF lleguen a Full Gear como monarcas. El sábado, ambos tendrán defensa de sus respectivos cetros. Shida, contra la ganadora de un Fatal 4-Way que veremos hoy en Rampage, y MJF contra Kenny Omega.

Aún restan más de dos semanas hasta Full Gear 2023, evento a celebrarse el 18 de noviembre desde el Kia Forum de Inglewood (California, EEUU), pero su menú ya contiene cuatro luchas.

#AEW Women's World Champion Hikaru Shida is victorious but is immediately interrupted by #Timeless Toni Storm!



Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@shidahikaru pic.twitter.com/qBtqRljb3a