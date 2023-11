La rivalidad The Judgment Day vs. Kevin Owens/Sami Zayn/Cody Rhodes luce un tanto repetitiva ya dentro de la programación de WWE, pues viene plasmándose desde mayo.

Y esta semana, no fue una excepción que alguna de dichas Superestrellas copara Monday Night Raw. En un combate detonado al inicio del show, Damien Priest y Sami Zayn cerraron la noche vía mano a mano. Entretenido estelar, que, sin embargo, tuvo un final «made in WWE»: Jey Uso, también enemigo de The Judgment Day, endosó Superkick contra Priest, provocando que este resultara ganador de la contienda.

Posteriormente, el ring se hizo Villa Escándalo, cuando Cody Rhodes apareció para ayudar a Zayn y Uso y de paso encararse con Priest, su rival en Crown Jewel dentro de dos días. Epílogo de un capítulo muy bien valorado por los seguidores, según indica el «rating» del mismo dentro de Cagematch.

► Un récord tras 30 años de historia

Pero con todo, y aunque goce de buena crítica, este reciente Raw dejó un dato objetivo poco amable, según cuenta hoy Dave Meltzer en la Wrestling Observer Radio.

«Una de las cosas con las que Raw estableció un récord fue el combate entre Damian Priest y Sami Zayn, que cosechó 1.2 millones de espectadores, y fue el estelar menos visto de la historia de Raw. Pero como digo, dada la competencia, fue lo que fue».

Ciertamente, como señala Meltzer, Raw tuvo una importante competencia, pues la noche del lunes hubo partidos de NBA, NFL y MLB. Aunque esto ya ha sucedido en el pasado, y el programa insignia de WWE nunca lo acusó tanto.

Asimismo, el pasado mes, durante varias semanas, Raw tuvo sus peores segundas y terceras horas en cuanto a seguimiento, y como colofón, la lucha entre Tommaso Ciampa y Giovanni Vinci del día 18 fue la menos vista en 30 años de trayectoria televisiva (1.192.000 espectadores).

Veremos si WWE tiene en cuenta tales números de cara a un próximo impulso de Priest, talento que sale peor parado, aunque seguramente Triple H y Cía entiendan que hay que enfocarlo desde una perspectiva más amplia.