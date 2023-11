Los seguidores de WWE en Alemania están de enhorabuena, y lucen ya impacientes por la llegada del próximo verano. Porque el 31 de agosto, el Imperio McMahon recalará en Berlín para celebrar su primer gran evento sobre el país teutón, denominado Bash In Berlin.

Pero ahora sabemos que el periplo de WWE por el país de Ludwig van Beethoven no se ceñirá al 31 de agosto. 24 horas antes, en otro «first time ever», el gigante estadounidense tiene programada una edición de Friday Night SmackDown desde la misma Mercedes-Benz Arena.

#SmackDown will emanate from Germany for the first time ever when @MBArenaBerlin hosts on the night before #WWEBash in Berlin on Friday, Aug. 30, 2024!



Combo tickets for both nights go on sale Thursday, Nov. 30, so register for exclusive presale now 👉 https://t.co/k5lhFFXeV6 pic.twitter.com/tEaOVPenRn