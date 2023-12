Seth Rollins: «No todos los fans de WWE son así»

En incontables ocasiones hemos leído o escuchado a Superestrellas de WWE quejándose por el trato de algunos fanáticos en lugares públicos como aeropuertos, e incluso diciendo que no volverán a firmar autógrafos ni tomarse fotos para evitar situaciones incómodas.

Uno de los luchadores que más viaja es Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Completo; anoche estuvo en un house show en Utica, Nueva York. Y quiere hacer una aclaración, la cual comparte en el podcast Sports Illustrated Media.

► No todos los fans son iguales

«Sabes, es curioso en un lugar tan grande como ese, a menudo recibimos… como que la gente no espera verte, así que ni siquiera están prestando mucha atención. Recibes una buena cantidad de personas que se acercan pidiendo fotos o simplemente queriendo saludar, pero descubro que, porque estamos con nuestra hija, la mayoría de las personas son súper respetuosas al respecto. Se acercarán y susurrarán, te darán un pequeño toque.

«Hay algunas personas que simplemente no saben cómo comportarse en público, lo cual, ya sabes, está bien. Me he acostumbrado a lidiar con ellas el tiempo suficiente, pero sí, diría que la mayoría de la gente, y esto me da fe en la raza humana, al vernos con nuestra hija de tres años, se comporta bastante relajada al respecto.

«En los aeropuertos, tenemos muchos pseudo-coleccionistas que son un poco extraños y a veces un poco agresivos. Nuevamente, porque tenemos a nuestra hija, la gente tiende a mantenerse un poco más alejada, pero sí, son un poco agresivos.

«A veces usan a sus hijos, envían a sus hijos con una figura para que la firmes. Y dices: ‘Oh, ¿cuál es tu nombre? Déjame firmarlo para ti’. Y puedes ver que están como, ‘Oh no, oh no’. Así que eso no es agradable. No es algo agradable, pero descubro que eso no es la regla, es más la excepción. Así que aún hay fe en la humanidad, amigo, no pierdas toda la esperanza todavía.»