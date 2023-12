Rhea Ripley registra un hito en WWE. Cumple 250 días como Campeona Mundial. Para felicitarla, repasamos su coronación y las 7 defensas que ha tenido en TV (en total, contanto house shows, fueron 32), recordando que mañana en Raw tendrá un mano a mano con Maxxine Dupri.

Rhea Ripley has now hit 250-days as Women's World Champion in @WWE. In those 250-days, Ripley has defended the title 32-times across TV/PLEs/live events. pic.twitter.com/miBOYMZiYb — Wrestle Features (@WrestleFeatures) December 7, 2023

► Rhea Ripley: 205 días

Rhea Ripley ganó el Campeonato Femenil SmackDown venciendo a Charlotte Flair en WrestleMania 39.

Lo defendería ante Zelina Vega en Backlash y ante Natalya en Night of Champions antes de que el título se convirtiera en el Campeonato Mundial Femenil, como el Campeonato Femenil Raw se convirtió en el Campeonato Femenil WWE.

BREAKING: @ScrapDaddyAP just unveiled the BRAND NEW Women's World Championship and presented it to @RheaRipley_WWE! What do you think? 🔥#WWERaw pic.twitter.com/M7T5R7g8gC — WWE (@WWE) June 13, 2023

Con su nuevo cinturón, Rhea lo defendió por primera vez ante Nattie en el Raw del 3 de julio. Pasarían casi dos meses hasta su siguiente defensa, que sería ante Raquel Rodríguez en Payback; poco después tendrían la revancha en el Raw del 11 de septiembre, ganando Mami nuevamente.

Y una vez Raquel, la que ha sido y promete ser una de las grandes rivales de Rhea en los años venideros, la Campeona Mundial defendió el título en un combate de cinco luchadoras en Crown Jewel y contra Zoey Stark en Survivor Series. De momento, estas han sido sus defensas televisadas; la mayoría de ellas fueron en house shows.