WWE SMACKDOWN 19 DE DICIEMBRE 2025 .— A unos días de las fiestas navideñas, los tenebrosos Wyatt Sicks (Dexter Lumis y Joe Gacy) defenderán el Campeonato de Parejas WWE ante dos miembros de MFT (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, JC Mateo y Talla Tonga). La rivalidad ha ido escalando desde que los Wyatt atacaron brutalmente a Solo Sikoa y su grupo tras la lucha en modalidad Survivor Series que se celebró el mes pasado en SmackDown, lo que encendió una guerra abierta entre ambas facciones. Los Wyatt capturaron el título en julio, y han mantenido su reinado con violencia e intimidación. Sin embargo, el grupo de Sikoa ha demostrado no intimidarse ante nada. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan.

En lucha de relevos, Ilja Dragunov y Carmelo Hayes unirán fuerzas para enfrentar a #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa).

Además, Giulia enfrentará en mano a mano a Alba Fyre, con miras a lo que podría convertirse en una futura oportunidad por el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro