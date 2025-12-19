SÚPER LUCHAS presenta: Lo Mejor de 2025 | Mánager del año

A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Mánager del 2025

Don Callis

En 2023 ya distinguimos a Don Callis con tal honor, cuando el gran proyecto de su particular familia luchística acababa de iniciarse y era la persona más odiada por Tony Schiavone, superando incluso a MJF. Hoy, con 12 miembros, entre ellos Konosuke Takeshita (actual Campeón Mundial de Peso Completo IWGP) y Kazuchika Okada, cuyos roces en los últimos meses disponen un esperadísimo duelo, desconocemos dónde está el límite de esta facción que tras el fin del reinado de Jon Moxley en All In: Texas y el progresivo desmoronamiento de los Death Riders se ha posicionado como la principal en el panorama luchístico. Dos años después, Don Callis ya no es sólo la persona más odiada por Tony Schiavone, sino por todos los seguidores de AEW.

Menciones honoríficas:

