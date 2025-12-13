WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLII.

WWE SATURDAY NIGHT’S MAIV EVENT XLII .— Llegó el día en que la figura más grande que ha tenido WWE en el siglo XXI dice adiós. John Cena llega al final de su gira de retiro, y su último rival será el ganador del torneo Last Time is Now, Gunther, quien no se tentará el corazón para darle a Cena una despedida dolorosa. Será un match complicado para Cena, quien fiel a su filosofía, no dará marcha atrás y no claudicará. Pero gane o pierda, seguramente será cobijado por el aplauso generalizado de los fans, mismo que servirá como un agradecimiento de parte de toda la industria luchística hacia uno de los más grandes. La acción de WWE se emite desde la Capital One Arena, en Washington, DC.

El cartel de Saturday Night’s Main Event XLII es:

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro