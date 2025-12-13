WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLII.

WWE SATURDAY NIGHT’S MAIV EVENT XLII .— Llegó el día en que la figura más grande que ha tenido WWE en el siglo XXI dice adiós. John Cena llega al final de su gira de retiro, y su último rival será el ganador del torneo Last Time is Now, Gunther, quien no se tentará el corazón para darle a Cena una despedida dolorosa. Será un match complicado para Cena, quien fiel a su filosofía, no dará marcha atrás y no claudicará. Pero gane o pierda, seguramente será cobijado por el aplauso generalizado de los fans, mismo que servirá como un agradecimiento de parte de toda la industria luchística hacia uno de los más grandes. La acción de WWE se emite desde la Capital One Arena, en Washington, DC.
- NXT DEADLINE 2025 | Ricky Starks vs. Oba Femi.
- WWE RAW 8 de diciembre 2025 | AJ Styles y Dragon Lee vs. War Raiders.
- WWE NXT 9 de diciembre 2025 | Jordynne Grace vs. Kelani Jordan.
- WWE SMACKDOWN 12 de diciembre 2025 | Terror Twins vs. Aleister Black y Zelina Vega.
El cartel de Saturday Night’s Main Event XLII es:
- John Cena vs. Gunther
- CAMPEÓN CONTRA CAMPEÓN: Cody Rhodes vs. Oba Femi.
- Bayley vs. Sol Ruca.
- AJ Styles y Dragon Lee vs. Je’Von Evans y Leon Slater.
Saturday Night’s Main Event XLII
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro