WWE SMACKDOWN 12 DE DICIEMBRE 2025 .— La edición de este viernes de SmackDown será el paso final antes de la despedida oficial de John Cena. El evento traerá consigo un reencuentro explosivo: los Terror Twins vuelven. Damian Priest y Rhea Ripley se reagruparán para enfrentar a Aleister Black y Zelina Vega, quienes han intensificado su conflicto tras los recientes ataques traicioneros. La rivalidad entre Priest y Black ya lleva un buen rato. Ahora, con Ripley de vuelta al lado de Priest, se avecina un ajuste de cuentas en una lucha cargada de odio, historia y ansias de destrucción. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Mohegan Arena, en Wilkes-Barre, Pennsylvania.

El Campeonato de los Estados Unidos estará en juego: Ilja Dragunov defenderá ante Tommaso Ciampa

Además, Alexa Bliss se medirá con Lash Legend, luego del ataque que esta última junto con Nia Jax efectuaron la semana anterior.

WWE SmackDown 12 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro