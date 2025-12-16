WWE NXT 16 DE DICIEMBRE 2025 .— La semana pasada, la Campeona Norteamericana NXT, Blake Monroe, ofreció un reto abierto por su título. Antes de que pudiera reaccionar, fue atacada por sorpresa por Thea Hail, quien le puso una Kimura que provocó la rendición de Monroe. Sin embargo, como no había iniciado oficialmente la lucha, el título no cambió de manos, pero no dejó de ser un momento humillante para Monroe, pues fue puesta en evidencia ante el resto del elenco femenil. Es por ello que este martes las veremos en un duelo titular, ahora sí previamente programado. ¿Podrá Hail repetir la hazaña o Monroe se vengará de la humillación sufrida? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Dion Lennox, Myles Borne, Leon Slater y Joe Hendry se enfrentarán en una lucha de cuatro esquinas mediante la cual se determinará al contendiente número uno al Campeonato NXT, en poder de Oba Femi, en New Year’s Evil.

En acción de relevos, Kendal Grey y Wren Sinclair se verán las caras con Fatal Influence (Fallon Henley y Lainey Reid).

Además, Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) se medirán con OTM (Bronco Nima y Lucien Price).

WWE NXT 16 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro