Rating WWE NXT 16 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Blake Monroe vs. Thea Hail.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Thea Hail se convirtió en la nueva campeona al vencer a Blake Monroe (** 1/2) Hank y Tank venció a OTM (***) Kendal Grey y Wren Sinclair vencieron a Fatal Influence (** 1/2) Leon Slater venció a Miles Borne, Joe Hendry y Dion Lennox (*** 1/2)

Los números de WWE NXT para el 16 de diciembre 2025

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 607 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 647 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo de la calificación de 0,09 de la semana pasada.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 17 de diciembre de 2024 atrajo a 708.000 espectadores y un rating de 0,16 en The CW. El NXT del 19 de diciembre de 2023 atrajo a 641.000 espectadores y una audiencia de 0,17 en USA Network.