MFT se lleva la lucha estilo Survivor Series, pero The Wyatt Sicks atacaron

En un combate marcado por múltiples eliminaciones y choques entre estilos muy distintos, Solo Sikoa y su agrupación MFT volvieron a dejar su sello de fuerza, superando al equipo liderado por Sami Zayn en un tradicional combate estilo Survivor Series. La noche presentó alianzas inesperadas, secuencias explosivas y un cierre que sacudió por completo el panorama.

El conjunto de Zayn, integrado por Chris Sabin, Alex Shelley, Shinsuke Nakamura y Rey Fenix, logró encender al público con combinaciones precisas, pero MFT —Tama Tonga, Tonga Loa, Talla Tonga y JC Mateo— golpeó con potencia desde los primeros minutos y fue tomando control conforme avanzaba la batalla.

Las eliminaciones marcaron el ritmo del enfrentamiento: JC Mateo cayó primero tras ser sorprendido por la combinación de los Motor City Machine Guns; poco después, Nakamura quedó fuera gracias a una embestida precisa de Tama Tonga. La respuesta llegó cuando Tonga Loa fue eliminado por la agilidad de Fénix, quien lo atrapó con una cobertura rápida. Sin embargo, MFT retomó la ventaja al sacar de la contienda a Shelley, Sabin y finalmente al propio Fénix, dejando a Sami completamente solo.

► Momentos clave

En ese escenario adverso, Zayn elevó el dramatismo del combate. Eliminó primero a Talla Tonga y después sacó del camino a Tama Tonga por conteo fuera del ring utilizando el propio impulso de su rival. Fue un intento heroico, pero la presencia dominante de Solo Sikoa acabó definiendo la noche: un Samoan Spike selló el destino del canadiense y dio la victoria definitiva al conjunto de MFT.

► ¿Qué pasará ahora?

Cuando parecía que MFT disfrutaría de una noche perfecta, los Wyatt Sicks irrumpieron y atacaron a Solo Sikoa de manera contundente. Su aparición dejó claro que la rivalidad con MFT sigue abierta y que el grupo de Sikoa tendrá que enfrentar un nuevo frente. Por otro lado, Sami y sus aliados tendrán que replantearse sus siguientes pasos.