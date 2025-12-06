Solo Sikoa declara la guerra total a los Wyatt Sicks

Solo Sikoa llegó a SmackDown acompañado por MFT para enviar un mensaje claro y brutal a sus nuevos enemigos: The Wyatt Sicks.

Con el micrófono en mano, el Jefe Tribal recordó que siempre cumple su palabra. «Sami Zayn era un problema, y lo sacamos de acción para liberarnos de él», declaró, justificando la violencia pasada antes de dirigir su mirada al presente. «Ahora tengo otro problema: Los Wyatt».

► «Los he estado observando»

Sikoa añadió: «Sé que Uncle Howdy ha estado observándonos… pero yo también los he estado siguiendo, junto con mi familia». Con esa frase, dejó claro que la guerra ya se libra en las sombras.

Luego vino la declaración de propiedad y el verdadero motivo del conflicto: «Yo soy Solo Sikoa, este es mi ring, este es mi show y mi familia me acompaña. The Wyatt Family tiene en su posesión algo que nos pertenece por derecho propio: el Campeonato de Parejas WWE».

Pero Sikoa no hablaba de una simple rivalidad:: «No estamos aquí solo para luchar, sino para lastimar«. Dirigiéndose directamente a Howdy, lanzó su desafío más profundo: «Howdy, pon mucha atención: todo lo que alguna vez fue tuyo, me pertenece ahora. Le quitaré a Howdy el nombre Wyatt porque puedo, ya que todo lo que tengo que hacer es… ¡Bo-Lieve!, ¡Bo-Creer!».

El cínico juego de palabras con el lema de Bo Dallas (el hombre detrás de Uncle Howdy) fue la chispa que detonó el caos. Howdy emergió de la oscuridad y se abalanzó al ring, desatando una batalla campal entre las dos facciones.

En el tumulto, el poder bruto de Erick Rowan se hizo notar, limpiando el camino hasta quedar frente a frente con el gigante Talla Tonga. El intercambio de puñetazos entre los dos colosos fue un espectáculo de fuerza pura. Finalmente, Rowan conectó una potente patada que envió a Tonga fuera del ring, permitiendo a The Wyatt Sicks retirarse en alto, dueños del campo de batalla por esta noche.

El mensaje está enviado y aceptado. La lucha por el Campeonato de Parejas se ha convertido en una guerra de identidad.