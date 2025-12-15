WWE RAW 15 DE DICIEMBRE 2025 .— El camino hacia el cierre del año en Monday Night Raw se intensifica con un choque generacional. Rey Mysterio y Logan Paul se verán las caras luego de varias semanas de tensión, iniciadas cuando Paul interrumpió una entrevista de Mysterio para burlarse de su legado y asegurar que él ha logrado más impacto mediático en menos tiempo que la leyenda en más de tres décadas de carrera. La situación escaló cuando, la semana pasada, Logan Paul atacó a Rey con ayuda de del misterio enmascarado que ha estado apoyando a The Vision. Mysterio aceptó el reto para un mano a mano con la intención de demostrar que la experiencia y el respeto aún pesan más que la fama. Es una cuestión de honor y orgullo en una lucha que enfrenta tradición contra arrogancia. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Giant Center, en Hershey, Pennsylvania.

La Campeona Intercontinental WWE, Maxxine Duprí, expondrá el título ante una retadora muy complicada: Ivy Nile.

Además, The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) se medirán ante The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) en un choque de relevos.

WWE Raw 15 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro