WWE RAW 29 DE JUNIO 2026 .— Chad Gable, quien sigue buscando la redención, tendrá este lunes un importante duelo ante JD McDonagh, integrante del Judgment Day. La semana pasada Dominik Mysterio encaró a Gable tras bambalinas, diciéndole que si le está ofreciendo disculpas a todos los luchadores mexicanos, le debe una especial a él, pues es ‘el rey de los luchadores’. Gable le respondió que lo que tenga que darle será sobre el ring, pero el Megacampeón AAA afirmó que primero tendría que pasar por McDonagh. Poco después, el gerente general, Adam Pearce hizo oficial esa lucha. El irlandés llegó a este encuentro aún aturdido tras recibir una descarga eléctrica por una maldición de Danhausen, así que aparece en desventaja ante un Gable reconvertido en favorito del público desde su lucha de máscara contra máscara ante El Grande Americano. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Jim Whelan Boardwalk Hall, en Atlantic City, New Jersey.

Tras fracasar Jey Uso en la final del King of the Ring ante Oba Femi —el torneo que Roman Reigns le había pedido ganar—, el Campeón Mundial de Peso Completo regresa a Raw después de su ausencia en Londres. Habrá que ver cómo reacciona el Jefe Tribal ante el tropiezo de su primo, y qué planes traza rumbo a SummerSlam.

Además, veremos todas las consecuencias de Night of Champions, con la presencia anunciada de figuras como Liv Morgan, Iyo Sky y muchos más.

WWE Raw 29 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 4:00 pm, hora del centro

► La función abrió con una buena recopilación de lo ocurrido en WWE Night of Champions 2026: Iyo Sky, Queen of the Ring; Oba Femi, King of the Ring; y Sami Zayn, NUEVO Campeón Indisputable WWE.

► El NUEVO Rey del Ring 2026, Oba Femi, entró al ring y alzó su corona y pidió una gran bienvenida como nuevo King of the Ring, por lo que los fans lo ovacionaron y corearon «¡Oba! ¡Oba! ¡Oba!»

► Oba Femi iba a decir a quién iba a enfrentar en SummerSlam 2026, si al nuevo Campeón Indisputable WWE, Sami Zayn, o el Campeón Mundial de WWE, Roman Reigns, cuando fue interrumpido por Brock Lesnar y Paul Heyman.

► Brock Lesnar dijo: «¡Damas y caballeros, vuestro Rey del Ring: Oba Femi!», tras aplaudirle a Oba.

► Lesnar le dijo a Oba que aunque él no ve los shows de WWE, reconoce esta gran victoria y que Paul Heyman le informó que Oba Femi seguía llamándolo cobarde, perra y muchas cosas más, mientras se reía sarcásticamente.

► Brock Lesnar dijo que Paul Heyman le informó que Oba Femi hace muy buenas promos, algo que él nunca ha hecho tan bien y por eso tiene a Paul Heyman.

► «Pero, Oba, ¿saben lo que dicen? ¡Habla mierda y sé golpeado!», y de la nada, Brock Lesnar le dio golpe bajo y un tremendo F5 a Oba Femi.

► «¡Estás frente a mí y todavía te digo cara a cara que res una perra! ¡Podemos jugar al gato o al ratón o arreglar nuestro empate!», señaló Oba Femi.

► Brock Lesnar aceptó el reto de Oba Femi en SummerSlam 2026, pero dijo que el combate tenía que ser una lucha en jaula.

► Un enojado Oba Femi aceptó. Brock Lesnar vs. Oba Femi, lucha en jaula para SummerSlam 2026, para determinar quién rompe el empate entre ellos con una victoria.

WWE RAW 29 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Chad Gable vs. JD McDonagh ►1- Ethan Page vs. Rey Mysterio La lucha empezó con bastante intensidad, con Rey Mysterio haciendo sus clásicas movidas aéreas, pero Page cortándolo rápidamente... Mysterio lo mandó de cara contra el esquinero con catapulta y Page reaccionó... luego, Page atacó en el esquinero a Rey, intentó quitarle la máscara, pero el legendario luchador y actual Gerente General de AAA le dio codazos, solo que Page le hizo una quebradora sobre el tensor para arrojarlo al suelo de ringside... Más adelante, el All Ego logró dominar durante varios minutos y mostrar su ofensiva... hasta pudo frenar una rana del enmascarado, quien luego le bajó las sogas y lo sacó del ring, para proyectarse con una plancha deslizándose por debajo de la primera soga para caerle encima al canadiense... Mysterio le dio puñetazos a la cabeza en la esquina, pero Page lo castigó con destrozacaras para una cuenta en dos segundos... Rey no pudo hacer el 619; Ethan le dio una patada frontal a la cara y con un azotón contra la lona casi le gana... Rey atacó a Page con súper frankensteiner, luego le conectó el 619 y con Súper Frog Splash logró la victoria por cuenta de tres. El Final 619 u Súper Frog Splash de Rey Mysterio. Valoración 6.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena contienda.

Contras Nada malo para comentar.



► Joe Hendry apareció para otro de sus conciertos, dedicado a los NUEVOS Campeones Mundiales de Parejas WWE: Montez Ford y Angelo Dawkins, The Street Profits.

WWE RAW 29 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Chad Gable vs. JD McDonagh ►2- Joe Hendry vs. Austin Theory Tras la interrupción de Austin Theory al concierto de Joe Hendry, se pactó rápidamente una lucha entre ellos... La campana sonó y, mientras Hendry se quitaba su camiseta, Theory se le fue encima con puñetazos... Hendry reaccionó, arrojó contra el esquinero a su rival y le dio varios puñetazos a la cabeza, para luego hacerle un súplex de bandera, dejándolo en vertical, con la cabeza hacia abajo varios segundos antes de azotarlo contra la lona... Theory con zancadilla mandó a Hendry contra el protector del esquinero y le dio varios puñetazos, para seguirlo dominando... El escocés reaccionó con uppercut, pero con una tacleada de hombro fue enviado directo a la lona... Hendry castigó con azotón a Theory, buen back súplex... luego, le hizo tremendo lariat a la cara y casi gana... Theory lo castigó con quebradora dura y pura a la espalda, para casi llevarse la cuenta de tres... Finalmente, con tremendo Standing Ovation, Joe Hendry logró la cuenta de tres para vencer a Austin Theory. El Final Standing Ovation de Joe Hendry. Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Lucha aceptable, para nada algo del otro mundo.

Contras Pero tampoco nada malo a comentar.



► La nueva Reina del Ring de WWE, Iyo Sky, llegó al ring para celebrar. Ya anunció que buscará el Campeonato Mundial Femenil de WWE ante la campeona, Liv Morgan, en SummerSlam 2026.

► Liv Morgan llegó con sus muchachas, Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez de The Judgment Day para golpear a Iyo Sky, quien les hizo frente y limpió la casa, para luego atacar a Morgan potentemente.

► Sin embargo, Raquel y Roxanne se recuperaron y ya dominaron a punta de golpes a Iyo, para que luego Liv Morgan se divirtiera e hiciera con ella lo que quisiera, hasta que oficiales de WWE llegaron para oblgiar que Morgan rompiera el cangrejo que le aplicaba a Sky y separarlas.

WWE RAW 29 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Chad Gable vs. JD McDonagh ►3- LA Knight vs. Jimmy Uso La campana sonó y LA Knight se bajó para carear con Jey Uso, quien estaba en la mesa de comentaristas... Luego, entraron en toma de réferi y giraron por los esquineros... LA Knight luego le hizo adormecedora a Jey Uso... Uso reaccionó con llaves a ras de lona, hasta que Knight le dio un codazo a la cara... Uso reaccionó y se lanzó con plancha desde el esquinero, pero la cuenta llegó solo a dos... Fuera del ring, hubo un buen intercambio de puñetazos... Jimmy luego atacó duro de cara contra la mesa de comentaristas a LA Knight... Y LA Knight se la devolvió... Más adelante, LA Knight evitó un hip toss en el esquinero y le dio derechazos a la cara a Jimmy Uso... Luego, le hizo azotón de espaldas contra la lona, lo mandó de cara contra el protector y le hizo desnucadora... LA Knight voló sobre Jimmy Uso, este lo esquivó y le dio una buena superkick para rematarlo con tremenda spear y casi ganar... Tras tremendo súperplex, LA Knight no pudo capitalizar la cuenta de tres... LA Knight le dio patadas voladoras rasantes a Jimmy Uso, luego, amenazó con lanzarlo sobre Jey Uso... pero metió al ring a Jimmy y luego sí le dio una superkick a Jey... El final llegó cuando Jey Uso distrajo a LA Knight, y su hermano, Jimmy Uso, logró una rodada a espaldas para llevarse la lucha. El Final Rodada a espaldas de Jey Uso para LA Knight. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena contienda, bastante interesante el match.

Contras Nada negativo a señalar.



WWE RAW 29 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Chad Gable vs. JD McDonagh ►4- Raquel Rodríguez vs. Maxxine Dupri La lucha empezó con un intercambio de derechazos. Dupri mandó afuera del ring a Raquel, intentó caerle encima con tope suicida, pero la de ascendencia mexicana se defendió y luego la metió al ring, le azotó el abdomen y las piernas contra la tercera soga y la azotó de espaldas contra la lona... La rubia fue arrojada duro de cara contra el esquinero, donde recibió varios codazos a la cara... Raquel dominó varios minutos; Maxxine reaccionó con potente lazo al cuello y una patada giratoria a la cabeza; luego, saltó sobre la espalda de Raquel para darle una guillotina que casi la hace ganar... El final llegó cuando Raquel bloqueó otra patada giratoria a la cabeza de Maxxine Dupri y la azotó con su tremendo powerbomb, la Texana Bomb, para ganar la lucha por cuenta de tres. El Final Texana Bomb de Raquel Rodríguez. Valoración 6.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha femenil, bastante interesante.

Contras Nada negativo qué reseñar.



WWE RAW 29 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Chad Gable vs. JD McDonagh ►5- Chad Gable vs. JD McDonagh La campana sonó y Chad Gable se le fue encima rápidamente a McDonagh, luego hicieron toma de réferi y Gable intentó con palanca al brazo dominar a su rival... El irlandés respondió con sus llaves, con rodada a espaldas, el ex Grande Americano Original logró una cuenta en dos segundos a su favor... Y luego, lo azotó con catapulta y derribada contra la lona... Dom sacó del ring a McDonagh y lo salvó de un ankle lock... Más adelante, Gable fue dominado con cruceta a la pierna... McDonagh se encarnizó atacando la pierna con cruceta y varias movidas durante varios minutos durante comerciales, hasta que al volver a la transmisión oficial, tras rodar sobre su propio eje, Gable lo mandó a volar y luego le conectó tremendo súplex al del Judgment Day... Luego, Gable con rodada a espaldas tras sobrevivir a un spanish fly casi se lelva la victoria... Poco después, Gable no pudo hacer rendir con su candado al tobillo a McDonagh... McDonagh atacó con spanish fly desde el esquinero a Chad, pero no pudo vencerlo... Danhausen apareció para lanzar su maldición... Dominik Mysterio se fue a perseguirlo, pero ya era muy tarde... Chad Gable hizo rendir con su ankle lock a JD McdONAGH. El Final Ankle Lock de Chad Gable. Valoración 6.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, algo técnica, pero estuvo bien.

Contras Nada negativo qué comentar.



► Más adelante, Dominik Mysterio abrió el maletín de Danhausen, que estaba lleno de billetes falsos y activó un mecanismo que le lanzó harina en la cara.

► Sin embargo, Raquel Rodríguez golpeó a traición a Danhausen y le volvieron a quitar el jersey del equipo de la NBA.

► El Campeón Mundial de WWE, Roman Reigns, apareció acompañado por Jacob Fatu. Ya en el ring, tomó un micrófono y le pidió a Atlantic City que lo reconociera.

► Antes de que pudiera continuar, Seth Rollins interrumpió y caminó hacia el ring. Ambos quedaron frente a frente sin apartar la mirada.

► Rollins saludó a Reigns y recordó que sus caminos han estado unidos durante catorce años, desde la creación de The Shield. Rollins afirmó que Reigns posee un campeonato que le pertenece y aseguró que había llegado el momento de cobrar.

► Reigns le respondió que volviera al final de la fila, ya que no había hecho nada recientemente para merecer una oportunidad por el Campeonato Mundial de WWE. Rollins contestó que, cuando se trata de Roman Reigns, él siempre está al frente de la fila. También aseguró que Reigns le debe todo lo que ha conseguido.

► Rollins recordó que en WrestleMania 42 le arrebató a su Sabio, que ayudó a Cody Rhodes a terminar el histórico reinado de Reigns y que, durante ese reinado, Reigns derrotó a todos excepto a él. También mencionó el canjeo más grande en la historia de WWE y afirmó que ha dominado a Reigns desde que traicionó a The Shield.

► Después, Rollins reconoció la grandeza de Reigns y aseguró que ambos construyeron una de las mejores generaciones en la historia de WWE. Sin embargo, señaló que sus carreras están mucho más cerca del final que del principio y advirtió que, si Reigns nunca aceptaba el desafío, jamás podría escapar del fantasma de Seth Rollins.

► Reigns admitió que hacía mucho tiempo no escuchaba una verdad salir de la boca de Rollins. Luego Roman Reigns afirmó que Rollins tenía razón: no solo quería derrotarlo, sino que necesitaba derrotarlo.

► Reigns agregó que quería a toda su familia presente para presenciar el momento en que venciera a Rollins y aceptó oficialmente el desafío para SummerSlam.

► El segmento terminó con Roman Reigns levantando el Campeonato Mundial de WWE mientras Seth Rollins lo observaba fijamente.