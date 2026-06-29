WWE RAW 29 DE JUNIO 2026 .— Chad Gable, quien sigue buscando la redención, tendrá este lunes un importante duelo ante JD McDonagh, integrante del Judgment Day. La semana pasada Dominik Mysterio encaró a Gable tras bambalinas, diciéndole que si le está ofreciendo disculpas a todos los luchadores mexicanos, le debe una especial a él, pues es ‘el rey de los luchadores’. Gable le respondió que lo que tenga que darle será sobre el ring, pero el Megacampeón AAA afirmó que primero tendría que pasar por McDonagh. Poco después, el gerente general, Adam Pearce hizo oficial esa lucha. El irlandés llegó a este encuentro aún aturdido tras recibir una descarga eléctrica por una maldición de Danhausen, así que aparece en desventaja ante un Gable reconvertido en favorito del público desde su lucha de máscara contra máscara ante El Grande Americano. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Jim Whelan Boardwalk Hall, en Atlantic City, New Jersey.
- WWE RAW 22 de junio 2026 | Brie Bella y Paige vs. Lyra Valkyria y Bayley.
- WWE NXT 23 de junio 2026 | Izzi Dame vs. Arianna Grace.
- WWE SMACKDOWN 26 de junio 2026 | Rey Fénix vs. Nathan Frazer.
- WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2026 | Cody Rhodes vs. Gunther vs. Sami Zayn.
- LUCHA LIBRE AAA 27 de junio 2026 | Lola Vice vs. La Hiedra.
- NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026 | Tony D’Angelo vs. Naraku.
Tras fracasar Jey Uso en la final del King of the Ring ante Oba Femi —el torneo que Roman Reigns le había pedido ganar—, el Campeón Mundial de Peso Completo regresa a Raw después de su ausencia en Londres. Habrá que ver cómo reacciona el Jefe Tribal ante el tropiezo de su primo, y qué planes traza rumbo a SummerSlam.
Además, veremos todas las consecuencias de Night of Champions, con la presencia anunciada de figuras como Liv Morgan, Iyo Sky y muchos más.
WWE Raw 29 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 4:00 pm, hora del centro
► La función abrió con una buena recopilación de lo ocurrido en WWE Night of Champions 2026: Iyo Sky, Queen of the Ring; Oba Femi, King of the Ring; y Sami Zayn, NUEVO Campeón Indisputable WWE.
► El NUEVO Rey del Ring 2026, Oba Femi, entró al ring y alzó su corona y pidió una gran bienvenida como nuevo King of the Ring, por lo que los fans lo ovacionaron y corearon «¡Oba! ¡Oba! ¡Oba!»
► Oba Femi iba a decir a quién iba a enfrentar en SummerSlam 2026, si al nuevo Campeón Indisputable WWE, Sami Zayn, o el Campeón Mundial de WWE, Roman Reigns, cuando fue interrumpido por Brock Lesnar y Paul Heyman.
► Brock Lesnar dijo: «¡Damas y caballeros, vuestro Rey del Ring: Oba Femi!», tras aplaudirle a Oba.
► Lesnar le dijo a Oba que aunque él no ve los shows de WWE, reconoce esta gran victoria y que Paul Heyman le informó que Oba Femi seguía llamándolo cobarde, perra y muchas cosas más, mientras se reía sarcásticamente.
► Brock Lesnar dijo que Paul Heyman le informó que Oba Femi hace muy buenas promos, algo que él nunca ha hecho tan bien y por eso tiene a Paul Heyman.
► «Pero, Oba, ¿saben lo que dicen? ¡Habla mierda y sé golpeado!», y de la nada, Brock Lesnar le dio golpe bajo y un tremendo F5 a Oba Femi.
► «¡Estás frente a mí y todavía te digo cara a cara que res una perra! ¡Podemos jugar al gato o al ratón o arreglar nuestro empate!», señaló Oba Femi.
► Brock Lesnar aceptó el reto de Oba Femi en SummerSlam 2026, pero dijo que el combate tenía que ser una lucha en jaula.
► Un enojado Oba Femi aceptó. Brock Lesnar vs. Oba Femi, lucha en jaula para SummerSlam 2026, para determinar quién rompe el empate entre ellos con una victoria.
WWE RAW 29 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Chad Gable vs. JD McDonagh
►1- Ethan Page vs. Rey Mysterio
El Final
Valoración
6.4
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una muy buena contienda.
Contras
- Nada malo para comentar.
► Joe Hendry apareció para otro de sus conciertos, dedicado a los NUEVOS Campeones Mundiales de Parejas WWE: Montez Ford y Angelo Dawkins, The Street Profits.
WWE RAW 29 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Chad Gable vs. JD McDonagh
►2- Joe Hendry vs. Austin Theory
El Final
Valoración
5.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Lucha aceptable, para nada algo del otro mundo.
Contras
- Pero tampoco nada malo a comentar.
► La nueva Reina del Ring de WWE, Iyo Sky, llegó al ring para celebrar. Ya anunció que buscará el Campeonato Mundial Femenil de WWE ante la campeona, Liv Morgan, en SummerSlam 2026.
► Liv Morgan llegó con sus muchachas, Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez de The Judgment Day para golpear a Iyo Sky, quien les hizo frente y limpió la casa, para luego atacar a Morgan potentemente.
► Sin embargo, Raquel y Roxanne se recuperaron y ya dominaron a punta de golpes a Iyo, para que luego Liv Morgan se divirtiera e hiciera con ella lo que quisiera, hasta que oficiales de WWE llegaron para oblgiar que Morgan rompiera el cangrejo que le aplicaba a Sky y separarlas.
WWE RAW 29 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Chad Gable vs. JD McDonagh
►3- LA Knight vs. Jimmy Uso
El Final
Valoración
6.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una buena contienda, bastante interesante el match.
Contras
- Nada negativo a señalar.
WWE RAW 29 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Chad Gable vs. JD McDonagh
►4- Raquel Rodríguez vs. Maxxine Dupri
El Final
Valoración
6.4
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una muy buena lucha femenil, bastante interesante.
Contras
- Nada negativo qué reseñar.
WWE RAW 29 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Chad Gable vs. JD McDonagh
►5- Chad Gable vs. JD McDonagh
El Final
Valoración
6.8
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una buena lucha, algo técnica, pero estuvo bien.
Contras
- Nada negativo qué comentar.
► Más adelante, Dominik Mysterio abrió el maletín de Danhausen, que estaba lleno de billetes falsos y activó un mecanismo que le lanzó harina en la cara.
► Sin embargo, Raquel Rodríguez golpeó a traición a Danhausen y le volvieron a quitar el jersey del equipo de la NBA.
► El Campeón Mundial de WWE, Roman Reigns, apareció acompañado por Jacob Fatu. Ya en el ring, tomó un micrófono y le pidió a Atlantic City que lo reconociera.
► Antes de que pudiera continuar, Seth Rollins interrumpió y caminó hacia el ring. Ambos quedaron frente a frente sin apartar la mirada.
► Rollins saludó a Reigns y recordó que sus caminos han estado unidos durante catorce años, desde la creación de The Shield. Rollins afirmó que Reigns posee un campeonato que le pertenece y aseguró que había llegado el momento de cobrar.
► Reigns le respondió que volviera al final de la fila, ya que no había hecho nada recientemente para merecer una oportunidad por el Campeonato Mundial de WWE. Rollins contestó que, cuando se trata de Roman Reigns, él siempre está al frente de la fila. También aseguró que Reigns le debe todo lo que ha conseguido.
► Rollins recordó que en WrestleMania 42 le arrebató a su Sabio, que ayudó a Cody Rhodes a terminar el histórico reinado de Reigns y que, durante ese reinado, Reigns derrotó a todos excepto a él. También mencionó el canjeo más grande en la historia de WWE y afirmó que ha dominado a Reigns desde que traicionó a The Shield.
► Después, Rollins reconoció la grandeza de Reigns y aseguró que ambos construyeron una de las mejores generaciones en la historia de WWE. Sin embargo, señaló que sus carreras están mucho más cerca del final que del principio y advirtió que, si Reigns nunca aceptaba el desafío, jamás podría escapar del fantasma de Seth Rollins.
► Reigns admitió que hacía mucho tiempo no escuchaba una verdad salir de la boca de Rollins. Luego Roman Reigns afirmó que Rollins tenía razón: no solo quería derrotarlo, sino que necesitaba derrotarlo.
► Reigns agregó que quería a toda su familia presente para presenciar el momento en que venciera a Rollins y aceptó oficialmente el desafío para SummerSlam.
► El segmento terminó con Roman Reigns levantando el Campeonato Mundial de WWE mientras Seth Rollins lo observaba fijamente.