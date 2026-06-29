Cody Rhodes genera críticas por posar con Robert F. Kennedy Jr.

Cody Rhodes generó una ola de críticas en redes sociales tras publicar unas fotografías junto al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y Triple H, con motivo de un evento de Boys & Girls Clubs of America. El Campeón Indisputable WWE agradeció la participación de Kennedy, de la organización benéfica y de WWE en el evento.

► Por qué generó polémica

La reacción negativa hacia la publicación de Rhodes está directamente relacionada con unas declaraciones que Kennedy hizo en abril de 2025, durante una conferencia de prensa como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). En ese evento, Kennedy describió el autismo como una “epidemia” que “destruye familias” y afirmó lo siguiente sobre los niños con autismo:

“Estos son niños que nunca pagarán impuestos, nunca tendrán un trabajo, nunca jugarán béisbol, nunca escribirán un poema, nunca saldrán en una cita. Muchos de ellos nunca podrán usar el baño sin asistencia, y tenemos que reconocer que les estamos haciendo esto a nuestros hijos, y necesitamos ponerle fin”.

Las declaraciones desataron un rechazo generalizado entre organizaciones de autismo, especialistas y familias de personas autistas, quienes las calificaron de deshumanizantes y peligrosas. Entre las voces que respondieron está la Red de Autodefensa Autista (Autistic Self Advocacy Network), cuyo director ejecutivo, Colin Killick —quien es autista—, señaló que conoce poetas no verbales que usan métodos alternativos de comunicación, beisbolistas autistas en las Olimpiadas Especiales, y personas autistas que sí tienen citas, incluidas aquellas con necesidades de apoyo más altas. Varias organizaciones, entre ellas Autism Speaks y la Sociedad de Autismo de América, emitieron un comunicado conjunto expresando “profunda preocupación” por el discurso público de Kennedy.

Ante este contexto, la publicación de Rhodes fue recibida con indignación por parte de varios aficionados, quienes señalaron lo incómodo de ver a Rhodes posando amistosamente junto a un funcionario cuyas declaraciones generaron tanto rechazo dentro de la comunidad autista.

► Otras polémicas recientes de Kennedy

El comentario sobre el autismo no es la única controversia que ha rodeado a Kennedy desde que asumió el cargo en febrero de 2025. En agosto de 2025, canceló 500 millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos de vacunas de ARNm, asegurando que estas no protegían eficazmente contra infecciones respiratorias como el COVID-19 y la influenza, una afirmación que numerosos estudios científicos han contradicho.

Ese mismo mes, despidió a la entonces directora de los CDC, Susan Monarez, luego de que esta se negara a aprobar de forma automática las recomendaciones de un panel de vacunación, según documentó el senador Bernie Sanders a través de correos internos del HHS. Sanders calificó el despido de “indignante” y pidió públicamente la renuncia de Kennedy. En enero de 2026, los CDC anunciaron además un esquema de vacunación infantil reducido, eliminando recomendaciones para varias vacunas, lo que llevó a la Academia Americana de Pediatría a demandar al gobierno por considerar la medida “dañina e ilegal”. En marzo de 2026, un juez federal bloqueó esa modificación al esquema de vacunación infantil.