LUCHA LIBRE AAA 27 DE JUNIO 2027 .— La Campeona NXT, Lola Vice, expondrá el título ante La Hiedra en una lucha que será emitida un día antes de que Vice enfrente a Kendal Grey en NXT Great American Bash, de modo que primero tendrá que superar a una de las integrantes más peligrosas de Las Tóxicas antes de pensar en Orlando. A La Hiedra poco le importa el oro de NXT: Desde hace meses ha buscado recuperar el Campeonato de Parejas Mixtas, y al no lograrlo con ya tres diferentes socios, seguramente querrá cobrarse las cuentas pendientes con Vice dándole una paliza. La rudísima conoce bien a la campeona y no dudará en recurrir a todo su arsenal —y al respaldo de Las Tóxicas— para humillarla. La acción de AAA se emite desde el Foro GNP Seguros, en Mérida, Yucatán.

En mano a mano, veremos al imponente Galeno enfrentar al espectacular rudo puertorriqueño Mecha Wolf.

Se espera una reunión del Psycho Circus… Psycho Clown, Dave the Clown, Murder Clown y Panic Clown tienen un mensaje para Pagano.

Además, el gerente general de AAA, Rey Mysterio, prometió revelar más detalles sobre la incorporación de una ex campeona mundial de WWE a las filas de AAA.

Lucha Libre AAA 27 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro

► El episodio comenzó con un video de Los Perros del Mal.

► Posteriormente, Psycho Clown llegó al ring para la reunión que convocó con todo el Pyscho Circus.

► «Estoy harto de venir cada semana y fingir que todo está bien cuando mi vida se está desmoronando por completo, pieza por pieza. Perdí a mis hermanos, perdí el Campeonato de Parejas AAA, y mientras todo eso pasaba, en medio de este cuadrilátero casi pierdo la vida gracias a la brutal paliza que me dieron. La única persona en que confiaba me dio la espalda… ¡Pero hoy todo esto termina, porque estamos unidos mis hermanos y yo!»

► Murder Clown, Panic Clown y Dave the Clown llegaron al ring. Psycho les pidió que dijeran quién los atacó.

► Panic dijo que no lo vio… Dave dijo lo mismo… Murder: «Carnal, a todos nos atacaron por la espalda, pero todo indica que fue él».

► Psycho Clown pidió la presencia de Pagano: «¡Sal y dame la cara!».

► Pagano no salió: «Ya todo está dicho. ¡Si no va a salir, vamos por él!».

► Llegaron hasta vestidores buscando a Pagano.

► Pero encontraron a Pagano golpeado.

► Y en el espejo, escrito con sangre, un mensaje: «Psycho, tú eres el próximo».





1 – Galeno vs. Mecha Wolf Galeno ha estado siendo construido como un verdadero bulldozer, siguiendo una tendencia paralela a Omos. Dado que antes de esta lucha transmitieron un resumen de la Copa Triplemanía del año pasado, la cual ganó Omos, el mexicano se posiciona como nuevo favorito en la edición 2026 de esa campal. Mecha Wolf no mostró miedo ante Galeno. Se le fue encima a golpes y también se le lanzó en un tope suicida, pero no pudo derribar a Galeno. Omos y Dorian Roldán aparecieron en la rampa, distrayendo a Galeno. Mecha Wolf se lanzó en un segundo tope, esta vez en la espalda del enmascarado. Sobre el ring, Mecha Wolf atacó con patadas voladoras y un fuerte rodillazo. En un juego de cuerdas, Galeno casi le aplica powerslam. No lo logró, pero luego sí pudo arrojarlo por los aires para luego caerle en sentón a la aguayina. Blue Thunder Bomb de Galeno. Sólo dos segundos… Final Flash DDT por parte de Mecha Wolf… En una embestida, Galeno interceptó a su rival y luego lo aplastó con bala de cañón en la esquina. De inmediato lo remató. GANADOR: Galeno con Galeno Special. Calificación ★★★ Calidad 6.5 Narrativa 6.0 Intensidad 8.0 ✅ Lo mejor Muy pareja lucha, a diferencia de las anteriores de Galeno. ❌ Lo peor Nada en particular

► En sus conferencia de prensa particular, Rey Mysterio habló sobre Los Perros del Mal, que sorprendieron a todos, incluso a él. No reveló quién será el excampeón mundial que vendrá pronto… Añadió que la próxima semana regresa Lady Shani en una lucha no titular contra Flammer, además de otro duelo de Abismo Negro y El Fiscal.





2 – CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. La Hiedra La primera defensa del Campeonato Femenil NXT en México se efectuó en este evento, con Lola Vice exponiendo el título ante La Hiedra, quien ha sido su odiada rival a lo largo de toda su etapa en AAA. La Hiedra empezó temprano la lucha, aplicando Michinoku Driver. Lola Vice se salió a tiempo, empezando su contraataque. La ruda no cejó, y atacó a la campeona hasta con jalones de cabello. Hiedra aplicó palanca al brazo con torsión al cuello. Vice se defendió con puñetazos al abdómen. En el juego de cuerdas, ambas se estrellaron al intentar topes supersónicos. Back Suplex por parte de Vice… La Hiedra salió del ring, así que Vice la siguió con silla zacatecana… De regreso al encordado, Vice atacó con patadas rápidas y luego le impactó un par de caderazos en el esquinero. Hiedra aplicó Stunner para dos segundos… Vince intentó cazadora, pero Hiedra la azotó de cara a la lona… Flammer y Lady Maravilla aparecieron para agredir a Vice sin que viera el réferi… La Catalina llegó corriendo para deshacerse de Las Tóxicas. Arriba del ring, La Hiedra embistió a Vice, pero ésta la interceptó con su golpe final para así retener el título. GANADORA: Lola Vice con The 305. Calificación ★★½ Calidad 6.1 Narrativa 7.0 Intensidad 3.9 ✅ Lo mejor La rivalidad todavía tiene mucho que dar. ❌ Lo peor Nada en particular

► Después de la lucha, Las Tóxicas aprovecharon la ventaja numérica. Al rescate, tal y como ya lo había spoileado Rey Mysterio, llegó Lady Shani.