Previo NXT The Great American Bash 2026 | Tony D’Angelo vs. Naraku

WWE NXT estará este domingo 28 de junio en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, coliseo con capacidad para 400 aficionados.

►El pasado The Great American Bash

Las luchas presentadas fueron:

Je’Von Evans venció a Jasper Troy (** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Sol Ruca retuvo ante Izzy Dame (*** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT – FALLS COUNT ANYWHERE: Ethan Page retuvo ante Ricky Saints (*** 1/2) CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Yoshiki Inamura (***) Jordynne Grace y Blake Monroe vencieron a Fatal Influence (***)

► Este domingo en The Great American Bash

El Campeón NXT, Tony D’Angelo tendrá uno de sus desafíos más complicados. De la nada, se vio envuelto en una de las historias más intrigantes de los últimos meses. Naraku, el ex Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, antes conocido como EVIL, llegó a NXT envuelto en misterio, enviándole al campeón cajas con el kanji de «guerra» y mostrándole un respeto inquietante que se convirtió en desafío. Naraku marcha invicto y se ganó la oportunidad superando a Mason Rook en una lucha de contendiente número uno. La tensión escaló al extremo en el último programa, cuando le lanzó una bola de fuego a D’Angelo desde el contrato firmado, casi dejándolo fuera del combate. D’Angelo llega como uno de los pilares más experimentados de NXT, pero enfrente tiene a una fuerza que ha lucido prácticamente imparable desde su llegada. ¿Podrá D’Angelo conservar la corona ante el recién llegado?

El cartel completo de NXT The Great American Bash 2026 es: