AEW se presenta en el SAP Center, en San José, California, (anteriormente llamado San José Arena, Compaq Center at San José y HP Pavilion at San José), coliseo con capacidad para 19,190 personas, y casa de los San Jose Sharks de la NHL.

► El año pasado AEWxNJPW Forbidden Door 2025:

Las luchas presentadas fueron:

Adam Copeland y Christian Cage vencieron a Killswitch y Kip Sabian (***) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Hiromu Takahashi (**** 1/2) CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné retuvo ante Persephone, Alex Windsor y Bozilla (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP: Zack Sabre Jr. retuvo ante Nigel McGuinness (****) Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) (c) vs. vs. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (*** 1/2) CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Swerve Strickland (****) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: ‘Timeless’ Toni Storm (c) retuvo ante Athena (**** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: ‘Hangman’ Adam Page (c) retuvo ante MJF (**** 1/2)

►Este domingo en Forbidden Door

En la final del torneo de la Fundación Owen Hart, en su rama varonil, Will Ospreay enfrentará a Swerve Strickland jugándose más que la copa, pues el ganador obtendrá también una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW en All In: Wembley. La rivalidad tiene un peso enorme: ambos protagonizaron una de las mejores luchas del Forbidden Door en 2024 y repitieron en un empate a treinta minutos en el Summer Blockbuster de 2025, así que este es el tercer capítulo de una trilogía que nadie pedía cerrar pero que todos quieren ver. Ospreay llega a la final tras superar a Samoa Joe y Mark Davis, mientras que Swerve dejó en el camino a Bandido y Brody King. La gran diferencia respecto a sus duelos anteriores es el cambio de Strickland: su nueva faceta ruda, más fría y calculadora, le da al combate la dinámica técnico-rudo que antes no tenía. Para el inglés, ganar significa encabezar un evento estelar en su país; para Swerve, impedírselo y volver a reclamar el oro máximo de la empresa. ¿Será Wembley nuevamente la casa de Swerve, o Ospreay llegará a Londres con el boleto en la mano?

El cartel completo de Forbidden Door 2026 es:

THE BUY IN: