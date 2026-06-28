AEW se presenta en el SAP Center, en San José, California, (anteriormente llamado San José Arena, Compaq Center at San José y HP Pavilion at San José), coliseo con capacidad para 19,190 personas, y casa de los San Jose Sharks de la NHL.
► El año pasado AEWxNJPW Forbidden Door 2025:
Las luchas presentadas fueron:
- Adam Copeland y Christian Cage vencieron a Killswitch y Kip Sabian (***)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Hiromu Takahashi (**** 1/2)
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné retuvo ante Persephone, Alex Windsor y Bozilla (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP: Zack Sabre Jr. retuvo ante Nigel McGuinness (****)
- Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) (c) vs. vs. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (*** 1/2)
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Swerve Strickland (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: ‘Timeless’ Toni Storm (c) retuvo ante Athena (**** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: ‘Hangman’ Adam Page (c) retuvo ante MJF (**** 1/2)
►Este domingo en Forbidden Door
En la final del torneo de la Fundación Owen Hart, en su rama varonil, Will Ospreay enfrentará a Swerve Strickland jugándose más que la copa, pues el ganador obtendrá también una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW en All In: Wembley. La rivalidad tiene un peso enorme: ambos protagonizaron una de las mejores luchas del Forbidden Door en 2024 y repitieron en un empate a treinta minutos en el Summer Blockbuster de 2025, así que este es el tercer capítulo de una trilogía que nadie pedía cerrar pero que todos quieren ver. Ospreay llega a la final tras superar a Samoa Joe y Mark Davis, mientras que Swerve dejó en el camino a Bandido y Brody King. La gran diferencia respecto a sus duelos anteriores es el cambio de Strickland: su nueva faceta ruda, más fría y calculadora, le da al combate la dinámica técnico-rudo que antes no tenía. Para el inglés, ganar significa encabezar un evento estelar en su país; para Swerve, impedírselo y volver a reclamar el oro máximo de la empresa. ¿Será Wembley nuevamente la casa de Swerve, o Ospreay llegará a Londres con el boleto en la mano?
El cartel completo de Forbidden Door 2026 es:
- TORNEO OWEN HART, FINAL VARONIL: Will Ospreay vs. Swerve Strickland.
- TORNEO OWEN HART, FINAL FEMENIL: Mercedes Moné vs. Maya World.
- LUCHA EN JAULA: Mark Briscoe, Orange Cassidy, Roderick Strong, Kyle O’Reilly, Konosuke Takeshita y Darby Allin vs. MJF, Kevin Knight, Kyle Fletcher, Jake Doyle, Kazuchika Okada y Andrade el Ídolo.
- CAMPEONATO GLOBAL IWGP: Shota Umino (c) vs. PAC.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Starlight Kid.
- Kenny Omega vs. Zack Sabre Jr.
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Bandido.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Cope and Cage (Adam Copeland y Christian Cage) (c) vs. The Dogs (David Finlay y Clark Connors).
- The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Sky Team (Místico y Máscara Dorada) vs. Unbound Co. (Shingo Takagi y Titán).
THE BUY IN:
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. Thunder Rosa y Olimpia.
- LUCHA CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Skye Blue vs. Maika.