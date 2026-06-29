El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO EVOLVE: Aaron Rourke retuvo ante Tristan Angels (** 1/2) Hank y Tank vencieron a Birthright (** 1/2) EK Prosper venció a Keanu Carver (** 1/2) Arianna Grace venció a Izzi Dame (**) Sean Legacy y Dorian Van Dux vs. The Culling (** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

El Campeón Latinoamericano AAA, Hijo del Vikingo, expondrá su título en los terrenos de la marca plateada. Vikingo conquistó el cetro al vencer al Hijo de Dr. Wagner Jr. en Noche de los Grandes, y logró esta defensa luego de que el gerente general de AAA, Rey Mysterio, tuviera pláticas con el gerente general de NXT, Robert Stone. Su retador será EK Prosper, quien se ganó la oportunidad la semana pasada al derrotar a Keanu Carver. Prosper es uno de los jóvenes de mayor proyección en NXT y promete dar batalla, aunque enfrente tendrá a uno de los mejores luchadores aéreos del planeta.

En otra lucha titular con sabor mexicano, los Campeones de Parejas NXT, The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes), defenderán el oro ante los Hermanos Wagner: Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno, también procedentes de AAA.

Jaida Parker se medirá ante Karmen Petrovic, quien recientemente formó alianza con Nattie y Nikkita Lyons, además de ser parte de Los Perros del Mal en AAA.

Además, Mason Rook chocará ante Jackson Drake, de The Vanity Project, tras la riña que ambos protagonizaron la semana pasada.