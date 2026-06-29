Tony Khan reacciona con sarcasmo al doble evento de WWE contra All In

Tony Khan respondió con humor a la doble función que WWE anunció para el mismo día de AEW All In, comparando el gesto con la rivalidad histórica entre Vince McMahon y Jim Crockett Jr. en los años 80.

► «El doble de cumplido que recibió Jim Crockett»

En la rueda de prensa posterior a Forbidden Door, Khan habló sobre el más reciente intento de contraprogramación de WWE, que anunció funciones de AAA y NXT Heatwave el mismo día que AEW All In en Londres. El dirigente de AEW tomó el anuncio con sentido del humor:

“Es el doble de cumplido que recibió Jimmy Crockett (risas). El doble de amables de lo que fueron con Jimmy. Me aseguraré de tomarlo de esa manera. Vamos a tener un gran All In. Va a ser una gran noche para AEW. No puedo hablar de lo que están haciendo las otras empresas, pero sí vi ese anuncio. Lo vi mientras nuestro show estaba en curso esta noche, así que no hay mucho que pueda hacer más que esperar tener un muy buen show, y planear y prepararnos para que tengamos un buen show para All In”.

Jim Crockett Promotions fue el principal territorio de la NWA y antecesor directo de WCW, y a finales de los años 80 sufrió en carne propia los efectos de la contraprogramación de Vince McMahon. En 1987, McMahon programó el primer Survivor Series el mismo Día de Acción de Gracias en que Jim Crockett Promotions transmitía su evento insignia, Starrcade, y condicionó a las compañías de cable a transmitir Survivor Series si querían acceso a WrestleMania IV al año siguiente, lo que dejó a Starrcade con muy pocas opciones de transmisión.

Meses después, McMahon repitió la jugada al programar el primer Royal Rumble en enero de 1988 contra el Bunkhouse Stampede de Crockett, quien a su vez respondió programando el primer Clash of the Champions contra WrestleMania IV. La disputa terminó debilitando financieramente a ambas partes, y Crockett acabó vendiendo su empresa a Ted Turner a finales de 1988, dando origen formal a WCW.