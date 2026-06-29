WWE vuelve a contraprogramar a AEW: doble función el mismo día de All In

Por segundo año consecutivo, el pago por evento anual más importante de AEW tendrá competencia directa de WWE. La empresa anunció dos eventos vespertinos para el 30 de agosto en el Bert Ogden Arena, en Edinburg, Texas, que se realizará al mismo tiempo que AEW All In, programado para ese mismo día en el Estadio Wembley, en Londres.

► AAA y NXT Heatwave, dos eventos consecutivos

De acuerdo con el anuncio, la marca de lucha libre AAA presentará una función a la 12:00 p.m. ET, y a continuación, a las 3:00 p.m. ET, se realizará el evento anual NXT Heatwave. Ambos shows tendrán lugar mientras AEW All In se transmite en vivo desde Londres.

La práctica de programar eventos al mismo tiempo que la competencia no es nueva. El año pasado, una serie de eventos de PPVs de AEW tuvieron competencia de eventos de WWE: All In Texas se transmitió el mismo día que el Great American Bash de NXT, el Heatwave de 2025 coincidió con Forbidden Door, y Wrestlepalooza se realizó el mismo día que All Out.

Apenas ayer, el evento Forbidden Door 2026 se transmitió en vivo al mismo tiempo que el más reciente Great American Bash de NXT. Lo que parece ser un esfuerzo deliberado de contraprogramación obligará a los aficionados a elegir qué ver el 30 de agosto.

Los boletos para los eventos de Texas saldrán a la venta el 8 de julio.