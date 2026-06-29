Mick Foley nombra a Darby Allin como su rival soñado para una posible última lucha

Mick Foley habló sobre la posibilidad de regresar al ring para una última lucha. El veterano se unió a AEW en Double or Nothing 2026, y desde entonces algunos aficionados han mantenido la esperanza de verlo competir una vez más.

► «Si las estrellas se alinearan»

Foley conversó al respecto en Going Ringside, donde se mostró abierto a la idea de volver al ring si las condiciones lo permiten. Reconoció que tendría que estar en muy buena forma física para no decepcionar a sus seguidores. Sus palabras, traducidas al español:

“Tuve una gran plática de 30 minutos con Ariel Helwani, y me preguntó sobre la posibilidad de una lucha más. Nunca se sabe; sí dije que si las estrellas se alinearan, pero tenemos que ver cómo se alinean las estrellas. Tendría que estar en muy buena forma y sentir que podría tener una lucha que no decepcionara a la gente”.

► Darby Allin, su rival soñado

Al ser cuestionado sobre un posible rival, Foley señaló de inmediato al excampeón mundial Darby Allin. Foley había compartido un segmento con Allin precisamente en Double or Nothing, donde le reconoció sus logros dentro de la lucha libre profesional.

“Le dije a Darby que ya quedó consignado que dije que sería un rival soñado. Así que nunca se sabe qué traerá el futuro. He bajado mucho de peso, pero mi condición cardiovascular es, en el mejor de los casos, cuestionable, y todavía tendría que bajar unos 13 kilos solo para llegar a malas condiciones físicas. Así que veremos si hay algunos cambios en el próximo año”.