NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026 .— El Campeón NXT, Tony D’Angelo tendrá uno de sus desafíos más complicados. De la nada, se vio envuelto en una de las historias más intrigantes de los últimos meses. Naraku, el ex Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, antes conocido como EVIL, llegó a NXT envuelto en misterio, enviándole al campeón cajas con el kanji de «guerra» y mostrándole un respeto inquietante que se convirtió en desafío. Naraku marcha invicto y se ganó la oportunidad superando a Mason Rook en una lucha de contendiente número uno. La tensión escaló al extremo en el último programa, cuando le lanzó una bola de fuego a D’Angelo desde el contrato firmado, casi dejándolo fuera del combate. D’Angelo llega como uno de los pilares más experimentados de NXT, pero enfrente tiene a una fuerza que ha lucido prácticamente imparable desde su llegada. ¿Podrá D’Angelo conservar la corona ante el recién llegado? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

El cartel completo de NXT The Great American Bash 2026 es:

NXT The Great American Bash 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Naraku 1. Campeonato NXT: Tony D'Angelo vs. Naraku El retador aprovechó que Tony estaba con un ojo vendado y enfocó su castigo allí, logrando que este se retorciera del dolor; sin embargo, decidió continuar, y Naraku siguió lanzando su ofensiva contra el campeón, manteniendo el control por varios minutos. Eventualmente, Tony se recuperaría y lograría una cuenta de dos con un bombazo, y finalmente descargó una buena ofensiva que culminó con otro bombazo y una cuenta de dos. Naraku esquivaría un ataque de Tony y le conectó un Suplex, pero Tony se levantó enseguida y, en un arranque de furia, lo liquidó con un Super Chokeslam. El Final Chokeslam de Tony Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un combate lleno de intensidad.

Contras Se esperaba más de Naraku, dada la ventaja con la que contaba.



NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Naraku 2. Campeonato Norteamericano Femenil NXT: Zaria vs. Tatum Paxley La agresividad se dio desde el inicio del combate, con Tatum intentando sorprender a su rival, pero Zaria luciendo más agresiva, situación que fue más evidente cuando salieron del ring, donde tomó el control tras recibir varios golpes en la falda del ring y aprovechando la advertencia del réferi, haciéndole saber que no volvería a ser campeona. De vuelta en el ring, vimos a Zaria con mayor agresividad, castigando a Tatum contra el esquinero, pero esta se liberó y la mandó a volar. Tatum intentó un Suplex y eventualmente lo consiguió; luego, consiguó un Superplex, pero Zaria contraatacó con una lanza y ambas quedaron tendidas. Al reincorporarse, Tatum había colocado a Zaria sobre uno de los esquieros para un ataque de costa a costa, pero la maniobra no prosperó y tuvo que cambiar la estrategia, atacando a su rival con un bombazo obligándola a caer fuera del ring. Tatum tomó el título, pero Zaria se lo quitó, aunque Tatum esquivó el ataque y le aplicó un Cementery Drive afuera y otro dentro del ring, pero la cuenta se quedó en dos. Tatum siguió insistiendo, y logró bloquear un F5 para sorprenderla con una enredadera y la cuenta se quedó en dos. Zaria replicó con una lanza y un F5 y la cuenta también se quedó en dos. Zaria descargó su frustración contra su retadora y le dio un pisotón y otro F5, liquidando ahora sí el combate. El Final F5 de Zaria Valoración 8.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Muy buen combate y una sufrida defensa de Zaria.

Contras



Robert Stone anunció que El Hijo del Dr. Wagner Jr. y El Galeno retarán a Vanity Project por los Campeonatos de Parejas NXT.

NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Naraku 3. Shiloh Hill vs. Tristan Angels Shiloh tomó la iniciativa y con un helicópteró mandó a volar a su rival, quien eventualmente encontró una apertura y castigó a Shiloh contra el esquinero. Tras el comercial, Tristan intentó buscar algo en el ring, pero fue arrastrado y finalmente vimos una toma desde allí, donde se ve a Tristan contestando un teléfono y siendo estrangulado por un individuo enmascarado, obligándolo a huir, solo para ser emboscado por Shiloh, quien logró descargar una ráfaga de ataques, aunque falló cuando salieron del ring y Tristan lo castigó contra el borde del ring. Al llevarlo de vuelta, Tristan logró mantener el control por varios minutos, una vez superado el susto. Eventualmente, Shiloh encontraría una apertura y contraatacó, pero falló un ataque aéreo y casi se llevaba la derrota. Shiloh volvería a la carga tras esquivar otro ataque y sorprendió a su rival con una súper desnucadora giratoria El Final Super desnucadora giratoria de Shiloh Valoración 5.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena presentación y victoria para Shiloh Hill en su primer evento premium.

Contras



NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Naraku 4. Campeonato Femenil WWE Speed: Wren Sinclair vs. Arianna Grace Arianna quiso llevarse el triunfo desde el inicio, y tras un forcejeo, logró derribar a Wren para conseguir otra cuenta de dos. Sin embargo, Wren sacó a su rival con una patada. De regreso al ring, Arianna seguía en control y enfocando su castigo en la rodilla de Wren, quien intentó buscar la victoria con sendas enredaderas a falta de dos minutos para el final. Arianna volvió al contraataque y arrinconó a Wren, pero esta la mandó a volar y le aplicó una plancha antes de descargarle varios machetazos y propinarle un Suplex. Charlie distrajo a Wren, y esta lo abofeteó, pero Arianna fue quien aprovechó la distracción para otra cuenta de dos. Wren contraatacaría con un helicóptero, seguido de su doble palanca al brazo para hacer que su rival se rindiera. El Final Doble palanca al brazo de Wren Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Otra buena defensa para Wren. El final fue bueno.

Contras



NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Naraku 5. Dion Lennox vs. Saquon Shugars Los ex compañeros empezaron dándose con todo, hasta que Saquon derribó a Dion, quien respnodió con un ataque a las piernas de su rival, y luego continuó con agresividad su ofensiva, aprovechando que tenía lastimada la espalda; sin embargo, Saquon lograría repsonder con una desnucadora giratoria. Los otros miembros de Darkstate aparecieron y eso le dio una apertura a Dion, quien aprovechó la distracción para volver a lastimar a su rival. Tras el comercial, Saquon lograría neutralizar a Dion con un Falcon Arrow, seguido de una patada, y parecía tomar el control con varios ataques, pero la cuenta no pasó de dos. Dion lograría evitar un ataque aéreo de Saquion y le aplicó una contralona contra las cuerdas del esquinero y este cayó afuera del ring, solo para traerlo de vuelta y aplicarle otra contralona, pero Saquon resistiría de alguna manera. Dion seguía insistiendo, pero se frustraba al ver que su rival no cedía pese a conectarle con un lazo. Saquon respondería con un par de patadas, y tras fallar un ataque desde la tercera cuerda, decidió cambiar la estrategia con una plancha invertida y selló el triunfo. El Final Plancha invertida de Saquon. Valoración 6.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate y buena presentación para Saquon, quien no lució para nada débil.

Contras



Tras el combate, todo Darkstate se lanzó para atacar a Saquon y dejarlo tendido en el ring.

NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Naraku 6. Campeonato Norteamericano NXT: Myles Borne vs. Tavion Heights Ambos empezaron a forcejear y ninguno se sacaba ventaja, precisamente porque ambos se conocen bastante bien, habiendo sido compañeros en NQCC. La acción se ha mantenido pareja, y Tavion buscaba por todos los medios la victoria, aprovechando su experiencia en lucha amateur, con varios suplexes e intenando someterlo con una palanca al brazo. Myles resistía y buscó el contraataque, pero falló y volvió a recibir un Suplex, aunque la cuenta no pasó de dos. Tavion seguía insistiendo y ambos cayeron fuera del ring donde Myles le aplicó un Suplex, pero al volver, vimos cómo el Campeón encontró una apertura y lanzó un contraataque, aunque falló una patada. Tavion buscó un derribo al estilo bomberos, pero Myles lo revirtió con una desnucadora y se llevó el triunfo. El Final Desnucadora de Myles Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha muy técnica. Ambos mostraron buena química.

Contras



Tras el combate, ambos se dieron la mano en señal de respeto.

NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Naraku 7. Campeonato Femenil NXT: Lola Vice vs. Kendal Grey Ambas empezaron forcejeando, y tras un ataque inicial de Kendal, Lola retomó el control conectando varias patadas, aunque Kendal volvió a sorprenderla con un toque de espaldas. Kendal seguía a la ofensiva con una ráfaga de golpes, pero Lola consiguió algunos derribos y ambas llevaron el forcejeo a ras de la lona. Con Kendal en el borde del ring, Kelani apareció para intentar tomarle la pierna, pero Wren llegó a neutralizarla, aunque eso distrajo a la retadora y Lola loró contraatacar. Tras el comercial, Lola seguía en conrol y le conectó con sus caderazos, pero Kendal la derribó, se sacó los tirantes y le conectó un par de suplexes a Lola, pero esta también respondió. Tras un nuevo intercambio, Lola mandó a Kendal afuera del ring con una patada, pero esta respondió allí con una Ankle Lock. Lola interceptaría un nuevo ataque de su retadora y la derribó, pero ambas lograron volver. Ambas intercambiaron maniobras de rendición, y luego tuvieron otro intercambio, hasta que ambas se dieron un codazo casi al mismo tiempo y lograron una cobertura por instinto, llegando la misma a dos. Tras un nuevo intercambio, Kendal lograría derribar a Lola con su Zona Gris y sellar la victoria. El Final Zona Gris de Kendal. Valoración 8.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Gran combate. Merecido logro para Kendal

Contras Reinado de Lola merecía un poco más.



Tras el combate, Wren Sinclair apareció para festejar con su amiga.