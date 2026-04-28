WWE NXT regresa este martes 28 de abril de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida. El programa contará con una lucha por el Campeonato Norteamericano además del debut de Lizzy Rain. Aquí te contamos cartelera, horario, dónde ver en vivo y predicciones.
► Resultados WWE NXT 21 de abril de 2026
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Dion Lennox (*** 1/2)
- Keanu Carver vencio a Joe Hendry (** 1/2)
- CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King vencio a EK Prosper (*** 1/2)
- LUCHA DE ATAÚD; CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Blake Monroe (*****)
- LAST WOMAN STANDING MATCH: Zaria vencio a Sol Ruca (*****)
► Momentos clave
- Myles Borne y Dion Lennox dieron una buena lucha, pero Saquon Shugars quiso intervenir, y eso le costó caro a Dion Lennox, pues tras empujar a Lennox, Myles Borne lo liquidó con Borne Again.
- Joe Hendry se recuperó y conectó una serie de lariats, pero al hacer su finta, Keanu Carver le cruzó el rostro con lazo. Luego, un brutal Spinebuster y se le fue al Ground and Pound hasta que el réferi detuvo la lucha.
- EK Prosper pudo lanzar fuera a King y lo siguió con moonsault desde las alturas. Luego lo subió al ring y tuvo que defenderse de Birtright. Lexis King lo espero en el encordado, recibiéndolo con patada para luego terminarlo, obteniendo así el título.
- Tras una serie de intercambios, Tatum Paxley sorprendió a Blake Monroe al impactarla con un Cemetery Drive seguido de una patada giratoria que la envió al interior del ataúd, permitiéndole cerrarlo y asegurar la victoria.
- En lo alto de la estructura, Zaria fingió reconciliarse con Sol Ruca, solo para empujarla segundos después. Ruca cayó sobre dos mesas colocadas debajo, dejándola sin capacidad de levantarse antes de la cuenta de diez, otorgando la victoria a la australiana.
► Cartelera WWE NXT 28 de abril de 2026
Fecha: martes 28 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor