WWE NXT 28 de abril 2026: cartelera, horario y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE NXT 28 de abril 2026 | Myles Borne vs. Saquon Shugars

WWE NXT regresa este martes 28 de abril de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida. El programa contará con una lucha por el Campeonato Norteamericano además del debut de Lizzy Rain. Aquí te contamos cartelera, horario, dónde ver en vivo y predicciones.

► Resultados WWE NXT 21 de abril de 2026

  1. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Dion Lennox (*** 1/2)
  2. Keanu Carver vencio a Joe Hendry (** 1/2)
  3. CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King vencio a EK Prosper (*** 1/2)
  4. LUCHA DE ATAÚD; CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Blake Monroe (*****)
  5. LAST WOMAN STANDING MATCH: Zaria vencio a Sol Ruca (*****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 28 de abril de 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 28 de abril 2026 | Myles Borne vs. Saquon Shugars
WWE NXT 28 de abril 2026.
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) vs. Saquon Shugars.
  • Ricky Saints vs. Shiloh Hill.
  • BirthRight (Lexis King y Uriah Connors) vs. EK Prosper y Dorian Van Dux.
  • Debut de Lizzy Rain.
  • Aparición del Campeón NXT, Tony D’Angelo.

► Horarios y dónde ver WWE NXT en vivo

Fecha: martes 28 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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