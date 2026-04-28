WWE NXT regresa este martes 28 de abril de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida. El programa contará con una lucha por el Campeonato Norteamericano además del debut de Lizzy Rain. Aquí te contamos cartelera, horario, dónde ver en vivo y predicciones.

► Resultados WWE NXT 21 de abril de 2026

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Dion Lennox (*** 1/2) Keanu Carver vencio a Joe Hendry (** 1/2) CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King vencio a EK Prosper (*** 1/2) LUCHA DE ATAÚD; CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Blake Monroe (*****) LAST WOMAN STANDING MATCH: Zaria vencio a Sol Ruca (*****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 28 de abril de 2026

Fecha: martes 28 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida