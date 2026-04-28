La lucha libre española actual carece de un gran torneo establecido que sea referencia no sólo para la propia escena, sino que aspire a resonar más allá de sus fronteras. Y la pasada primavera, apenas seis meses después de echar andar como promotora, Lucha Libre Rebelión quiso dar un golpe sobre la mesa con la Copa Niño Anónimo.

Desde su título, referencia a la original identidad de Axiom, A-Kid, al momento de su celebración, coincidiendo con el más reciente desembarco de WWE en España (para celebrar por primera vez un episodio de SmackDown allí), todo, aparición del ex Campeón de Parejas NXT incluida, destiló la esencia de un acontecimiento generacional. Pero Lucha Libre Rebelión, efectivamente, quería que la Copa Niño Anónimo no se quedara en un acontecimiento generacional, sino que se convirtiera en una tradición anual.

Ahora, en 2026, sin embargo, tal vez el runrún luzca menor. Esta segunda Copa Niño Anónimo, prevista para el próximo sábado 2 de mayo desde el Dinamis Esport de Barcelona, no podrá aprovecharse de la inercia mediática de un regreso de WWE a España (los fans deberán esperar hasta el 29 de mayo). Ni podrá contar, asimismo, con Zozaya, principal atracción de la primera entrega, ahora Romeo Moreno en el gigante estadounidense. Por ello, su apuesta resulta aún más valiosa.

No estará Zozaya, aunque el plantel de competidores en 2026 se diría a la altura del reunido en 2025: Caldera (Campeón de RAGE en Resist Pro Wrestling), Gin El Libertario (Campeón Absoluto de Tyris Wrestling), Goldenboy Santos, Iker Navarro, Joey Torres (Campeón Mundial de Lucha Libre Rebelión y Campeón por Equipos de Resist Pro Wrestling junto a Sito Sánchez), Lacayo Sureño, Pol Badía (Campeón Condal de Resist Pro Wrestling) y Sito Sánchez (Campeón por Equipos de Resist Pro Wrestling junto a Joey Torres). Sólo uno saldrá del Dinamis con la copa y con un pase directo al «main event» de Apuesta Final (show cuya fecha está todavía pendiente de confirmación).

Por el momento, Lucha Libre Rebelión sólo ha anunciado para la cita los enfrentamientos de primera ronda, que son los siguientes.

Lacayo Sureño vs. Gin El Libertario

Sito Sánchez vs. Goldenboy Santos

Caldera vs. Joey Torres

Iker Navarro vs. Pol Badía

► Recordando la primera Copa Niño Anónimo

Hace ahora más de un año que Lucha Libre Rebelión estrenó el que promete ser torneo estandarte del circuito español. He aquí todo lo que dio de sí.