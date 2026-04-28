NJPW: Resultados «Wrestling RedZone in Hiroshima» Defensa de cetros de parejas

New Japan Pro Wrestling celebró su función «Wrestling Redzone In Hiroshima» desde el Hiroshima Sun Plaza-

► «Wrestling RedZone in Hiroshima»

En choque de cuartetas, Hontai (Oleg Boltin, Aaron Wolf, Togi Makabe y Tiger Mask) enfrentaron a Ren Narita, Don Fale, DOUKI y Dick Togo de House of Torture en una intensa refriega que terminó sin decisión. DOUKI le arrancó la máscara a Tiger Mask, quien prometió venganza.

En el turno semifinal, se puso en juego el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP, con Taiji Ishimori y Robbie X exponiendo el cetro ante Robbie Eagles y Kosei Fujita. Tras recio combate, Robbie Eagles y Kosei Fujita se alzaron con la victoria en poco más de 20 minutos, después de que Eagles aplicara el Ron Miller Special a Ishimori. Esta es la tercera vez que Eagles y Fujita conquistan este campeonato desde que unieron fuerzas como Ichiban Sweet Boys en 2023.

Knockout Brothers y Bishamon dividieron al público al inicio del combate estelar, con vítores para ambos equipos que llenaban la Plaza Hiroshima Sun. Los involucrados no defraudaron, ofreciendo un combate memorable en el que los aspirantes lo dieron todo en un intento por arrebatar los títulos de parejas a los Knockout Brothers, pero fracasaron en su intento. Esta fue la sexta defensa de KOB.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING REDZONE IN HIROSHIMA», 25.04.2026

Hiroshima Sun Plaza Hall

2,053 Espectadores

0. Tatsuya Matsumoto venció a Taisei Nakahara (9:25) con un Cross Kneelock.

1. Shota Umino, Toru Yano, YOH y Master Wato vencieron a Chase Owens, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru (7:32) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Takahashi.

2. Great-O-Khan, HENARE y Francesco Akira vencieron a Taichi, Ryusuke Taguchi y Masatora Yasuda (10:23) con la Ground Tarantula de Akira sobre Yasuda.

3. Oleg Boltin, Aaron Wolf, Togi Makabe y Tiger Mask vs. Ren Narita, Don Fale, DOUKI y Dick Togo – finalizó sin decisión (9:04).

4. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Yuya Uemura y Tomoaki Honma (8:48) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Honma.

5. Callum Newman, Jake Lee, Jakob Austin Young y Zane Jay vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi, Gedo y Daiki Nagai (12:40) con un BITE THE DUST de Young sobre Nagai.

6. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Robbie Eagles y Kosei Fujita vencieron a Taiji Ishimori y Robbie X (c) (20:05) con un Ron Miller Special de Eagles sobre Ishimori – Conquistando el título (Failed 2nd defense -> 82nd Champions).

7. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vencieron a Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (26:32) cuando OSKAR colocó espaldas planas a YOSHI-HASHI tras la K.O.B defendiendo el título.