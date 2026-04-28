Utami Hayashishita anuncia su salida de Marigold

La luchadora japonesa Utami Hayashishita realizó el sorpresivo anuncio de su inminente salida de la empresa Marigold.

► Utami Hayashishita dejará Marigold

El fin de semana, Utami Hayashishita desafió sin éxito a Miku Aono, quien retuvo el Campeonato Mundial Marigold, en evento celebrado en el Korakuen Hall. Tras su derrota, Hayashishita se dirigió al público e hizo un anuncio sorprendente, que dejaría Marigold.

Hayashishita explicó que uno de sus objetivos dentro de la empresa era recuperar el cetro máximo, pero a pesar de que no lo logró, esta no era la causa de irse. La luchadora ya había pensado en salir de Marigold desde principios de año, incluso lo comentó con Rossy Ogawa, quien no hizo el intento de retenerla.

Utami Hayashishita se despedirá de Marigol el 23 de mayo, en la función que la empresa ofrecerá en el Gimnasio General de la Ciudad de Ota. La luchadora es una de las fundadoras de Marigold y siguió a Rossy Ogawa en el establecimiento de esta empresa, que arrancó actividades en mayo de 2024. Ella participó en la batalla estelar, donde Bozilla y Sareee se impusieron a Giulia y Utami Hayashishita.

En enero de 2025 se apoderó del Campeonato Mundial Marigold, superando a Sareee, la monarca inaugural. Tuvo el cinturón en su poder por 296 días hasta que cayó ante Miku Aono luego de cuatro defensas exitosas.

En entrevista concedida a Tokyo Sports tras la función, Utami Hayashishita dio más detalles de los motivos de su partida: