Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 4 de mayo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, y entre otras cosas vimos el debut de Joe Hendry en la marca roja.

► En el episodio de WWE Raw del 27 de abril vimos:

Penta venció a Rusev (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch retuvo ante Iyo Sky (***) Rey Mysterio venció a El Grande Americano (** 1/2) Oba Femi venció a Grayson Waller (1/2) Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 4 de mayo 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 4 de mayo 2026 en el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska (anteriormente llamado Qwest Center Omaha y CenturyLink Center Omaha), coliseo con capacidad para 18,975 personas.

Firma de contrato de Sol Ruca