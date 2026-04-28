Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 4 de mayo 2026

por
Logo WWE Raw

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, y entre otras cosas vimos el debut de Joe Hendry en la marca roja.

► En el episodio de WWE Raw del 27 de abril vimos:

  1. Penta venció a Rusev (** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch retuvo ante Iyo Sky (***)
  3. Rey Mysterio venció a El Grande Americano (** 1/2)
  4. Oba Femi venció a Grayson Waller (1/2)
  5.  Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 4 de mayo 2026

Logo WWE Raw

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 4 de mayo 2026 en el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska  (anteriormente llamado Qwest Center Omaha y CenturyLink Center Omaha), coliseo con capacidad para 18,975 personas.

  • Firma de contrato de Sol Ruca
Información del Evento
Fecha Lunes 4 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede CHI Health Center, Omaha, Nebraska
Capacidad 18,975 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos