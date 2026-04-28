Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 4 de mayo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, y entre otras cosas vimos el debut de Joe Hendry en la marca roja.
► En el episodio de WWE Raw del 27 de abril vimos:
- Penta venció a Rusev (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch retuvo ante Iyo Sky (***)
- Rey Mysterio venció a El Grande Americano (** 1/2)
- Oba Femi venció a Grayson Waller (1/2)
- Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2)
- WWE Raw: Penta venció a Rusev y obtuvo venganza tras paliza de la semana pasada
- WWE Raw: Becky Lynch retuvo el Campeonato Intercontinental Femenil ante Iyo Sky
- WWE Raw: Rey Mysterio venció a El Grande Americano
- WWE Raw: Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Bayley y Lyra Valkyria
► Cartelera WWE Raw 4 de mayo 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 4 de mayo 2026 en el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska (anteriormente llamado Qwest Center Omaha y CenturyLink Center Omaha), coliseo con capacidad para 18,975 personas.
- Firma de contrato de Sol Ruca
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 4 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|CHI Health Center, Omaha, Nebraska
|Capacidad
|18,975 espectadores