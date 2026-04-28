Stephanie Vaquer estaría lidiando con una nueva lesión

Durante el reciente episodio de WWE RAW, transmitido desde el Sames Auto Arena en Laredo, Texas, Stephanie Vaquer fue retirada de la programación televisiva tras sufrir una agresión tras bastidores provocada por Liv Morgan, Raquel Rodriguez y Roxanne Perez. Posteriormente, durante la misma transmisión, WWE reveló que la luchadora había sufrido un esguince de segundo grado en la articulación acromioclavicular del hombro y que permanecería fuera de acción por un periodo de tiempo no especificado.

► Stephanie Vaquer estaría lidiando con un esguince

Tras los eventos del día lunes, muchos se preguntaron cuánto tiempo estará fuera de la televisión Stephanie Vaquer y si se era o no parte del kayfabe. Al respecto, una actualización proporcionada por Bryan Alvarez, del Wrestling Observer, ha confirmado que la lesión de Vaquer es, en efecto, legítima, y coincide con el diagnóstico de esguince acromioclavicular de segundo grado mencionado en RAW. No obstante, persiste la incertidumbre respecto al momento exacto en que se produjo la lesión, dado que no se ha confirmado si ocurrió durante un combate reciente o en algún otro momento previo al ataque televisado, que terminó utilizándose para sacarla de las pantallas.

Tras haber perdido el Campeonato Mundial Femenil ante Liv Morgan en WrestleMania, Stephanie Vaquer no se dio por vencida y continuó con esta rivalidad, misma que parecía estar cobrando impulso hasta que este contratiempo obligó a WWE a modificar el rumbo de sus planes, precisamente cuando se preveía una revancha entre ambas.

Ahora, una vez conocida la lesión de «La Primera», la atención se centra ahora en determinar cuánto tiempo permanecerá Vaquer apartada de la acción y cómo planea WWE reajustar su división femenil en el corto plazo.