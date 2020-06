En una noticia de ÚLTIMA HORA, debemos reportar que El Ligero ha sido despedido de WWE luego de que la semana pasada su nombre se viera involucrado en el movimiento #SpeakingOut, en donde varias mujeres lo acusaron de haber tenido en el pasado una conducta sexual inadecuada, incluso incurriendo en lamentables actos de violación. El luchador emitió un comunicado en donde aceptaba haber sido abusivo físicamente con una mujer con la que tuvo una relación sentimental, pero negó otras dos acusaciones.

La noticia fue reportada en exclusiva por Gary Cassidy, de Sportskeeda, quien tuiteó que WWE había despedido a la Superestrella de NXT UK, El Ligero, y luego publicó un artículo en donde se explica que si bien la compañía no ha emitido un comunicado oficial hasta la fecha, su perfil ya no aparece más en WWE.com. En días recientes, El Ligero había eliminado su cuenta de Twitter.

Por otra parte, Mike Johnson de Pro Wrestling Insider y Alex McCarthy de talk SPORT también reportaron el despido de Simon Musk, el hombre detrás de la máscara, así que parece bastante real el reporte. Además, hay que tener en cuenta que debido a la poca relevancia que NXT UK tiene, por lo general WWE no anuncia el despido de las Superestrellas que forman parte de ese elenco, así como también no anuncian el despido de Superestrellas en desarrollo del WWE Performance Center.

El perfil no solo ha sido removido, sino que:

Much like Jack Gallagher, Ligero has not been moved to the Alumni section, and his profile is no longer available to view on https://t.co/aBL0CeB0Hu pic.twitter.com/gjPGi2M1ju